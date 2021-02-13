اليوم وزيرا الهجرة والبيئة تستعرضان جهود الغربية لمبادرة أتحضر للأخضر

يستقبل الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، اليوم السبت، السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، بديوان عام المحافظة.

ويتضمن برنامج الزيارة لقاء عن جهود وفعاليات المحافظة بشأن مبادرة «أتحضر للأخضر»، يتضمن عرضا لشباب المبادرة، وعرضا عن دور المصريين بالخارج فى المبادرة، وكلمة لمحافظ الغربية، وكلمة لوزيرة البيئة، وكلمة لوزيرة الهجرة.

في وقت سابق، أعطى اللواء حاتم زين العابدين رئيس مجلس مركز ومدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، توجيهاته إلى محمد صلاح سكرتير الديوان العام، والمهندس عبدالمجيد كامل، والمهندس مجدي أبو الفتوح نائبا رئيس المدينة، وإدارة بناء و تنمية القرية، والوحدة المحليه لصفط تراب، بضرورة المتابعة والمشاركة في الأعمال الجارية بقرية صفط تراب؛ حفاظا على مصالح المواطنين.

جاء ذلك في إطار الحملة الرئاسية «اتحضر للأخضر»، بالتنسيق والتعاون بين كل من وزارة البيئة، والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، وجمعية النادي النسائي المصري الدولي بنيويورك، حيث تم اختيار قرية صفط تراب بمركز المحلة لتكون بداية لنموذج القرية المصرية المستدامة بيئيا بإطلاق حملة «صفط تراب البداية.. الطريق لقرية مصرية متوافقة بيئيًا».

كما وجه رئيس المدينة العمالية، بضرورة تطهير مصرف شبرا ملكان، ورفع القمامة من المجرى المائي لفرع المصرف من نهاية الجزء المغطي حتى نهاية الحيز العمراني بالمنطقة، بإجمالي 700 طن شاملة «مخلفات، قمامة ونواتج تطهير».

وأشار زين العابدين، إلى صيانة عدد كبير من أعمدة وكشافات الإنارة بشوارع القرية، فضلا عن رفع الناتج اليومي لتراكمات القمامة أمام المصالح الحكومية ومدخل القرية.

كما شدد على ضرورة رفع تراكمات القمامة بالطريق 23 بين قرية صفط تراب وقرية محلة روح بطريق «المحلة - طنطا» القديم، حيث تم رفع كميات من القمامة حوالي 400 طن، وتمهيد طريق عزب صفط تراب بالجريدة.

كما كشف رئيس المدينة، عن تدشين لقاءات بحضور وفد من وزارة البيئة، ومسؤولي رئاسة مركز ومدينة المحلة الكبرى، وجهاز البيئة بطنطا، وعمدة القرية، والشباب المتطوعين بالقرية، ودارت الحوارات والمناقشات حول إيجاد حلول لمشاكل القمامة، حيث تم تقسيم القرية إلى مربعات سكنية يتم تنظيفها بالتناوب، وفق جدول زمني خلال المرحلة المقبلة.