3 بنوك تعلن عن حاجتها لموظفين جدد.. يشترط الخبرة

أعلن 3 بنوك في مصر اليوم السبت، عن حاجتها لعدد من الموظفين الجدد ممن تتوافر لديهم الخبرات الكافية لإجراء المعاملات المالية والمكتبية داخل هذه البنوك، وعليه تستعرض «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية تفاصيل هذه الوظائف.

وظائف البنوك المتاحة اليوم

وظيفة بنك الإسكندرية

كشف بنك الإسكندرية عبر حسابه الخاص على موقع «لينكد إن» عن حاجته لوظيفة وهي رئيس وحدة إدارة التكاليف، للانضمام لفريق عمل البنك .

مهام ومسؤوليات الوظيفة

ووفقًا لإعلان البنك، فإن هناك عدد من المهام لابد أن يكون المتقدم للحصول على الوظيفة على معرفة بها وهي:

- إدارة جميع الأنشطة المتعلقة بالموردين مثل المسح والتحديث والتحليل والتقييم للموردين وفقًا لمعايير الاستدامة الفنية والاقتصادية والمالية والتجارية والتنظيمية والاجتماعية.

- التعامل مع الموردين بما يتماشى مع معايير توفير التكاليف الخاصة بالموثوقية الفنية والتجارية والمالية.

- تطوير استراتيجيات المصادر.

- فحص وتحديد الموردين الجدد بشكل منهجي من أجل تحسين تكاليف الموردين.

- التخطيط وفقًا لمقدمي الطلبات أو المجموعة، لأنشطة المشتريات والتحقق من توفر الميزانية.

- التحقق من مصادر السلع والخدمات لتلبية متطلبات الشراء وإدارة اختيار الموردين وفقًا لمعايير الموثوقية والاقتصاد والشفافية.

- إدارة قاعدة بيانات الموردين المحليين بدمج البيانات المالية والمؤشرات التنبؤية المحددة عبر المصادر الداخلية أو الخارجية.

- قيادة فريق إدارة التكلفة لتحقيق أهداف العمل.

- التأكّد من نشر لوحة معلومات المشتريات في الوقت المحدد.

- تدقيق أرقام المدخرات والتأكّد من الأدلة على القيم الفعلية.

- إجراء تقييمات واستطلاعات رأي البائعين.

الشروط والمؤهلات المطلوبة

- خبرة لا تقل عن 10 سنوات.

- معرفة النمذجة المالية.

- خلفية الميزانية.

- خلفية تقييم البائعين.

- المعرفة بالتحليلات المالية.

طريقة التقديم للحصول على الوظيفة

يمكن لطالب الخدمة التقدم للحصول على الوظيفة من خلال الموقع الرسمي للبنك على «لينكد إن».

وظيفة مصرف أبو ظبي الإسلامي

ومن خلال الصفحة الرسمية لمصرف أبوظبي الإسلامي على موقع التواصل الاجتماعي Linkedin، أعلن البنك عن حاجته لوظيفة خالية، وهي أخصائي أول لدعم التطبيقات Applications Support Specialist، وذلك للعمل لدى المصرف بالقاهرة.

المهام الأساسية للوظيفة

- العمل على المهام المعينة في مشاريع البرامج الموكلة إليه.

- التعامل أيضًا مع تكنولوجيا المعلومات الداخلية والاتصالات التجارية بفعالية.

- يتطلب هذا الموقف استجابة وإصدار قرار خلال الليالي وعطلات نهاية الأسبوع حسب الضرورة لتلبية احتياجات العمل.

- دعم القضايا اليومية وتتوافق مع متطلبات العمل .

- التصرف في الحوادث التي لا يستطيع مكتب الخدمة القيام بها بشكل مستقل.

- المشاركة في اختبار التطبيق الجديد ونشره.

- فحوصات السلامة والتحقق الفني من الإصدارات/ الدُفعات المسلمة حديثًا من البرامج المصرفية قبل تسليمها إلى UAT توثيق وتتبع تاريخ القضايا والقضايا والخطوات التي يمكن اتخاذها.

- إجراء أبحاث واختبار البرامج والتوصيات عند الحاجة.

الشروط والمؤهلات المطلوبة

- بكالوريوس علوم حاسب أو هندسة كمبيوتر أو بكالوريوس.

- من 2-5 سنوات خبرة في مجال مشابه.

- خبرة سابقة في العمل على دور دعم التطبيقات المصرفية أو تطبيقات النظام المصرفي واسعة النطاق واستكشاف الأخطاء وإصلاحها.

- فهم جيد لتطبيقات NET وJava وبنية SW.

- معرفة عادلة لبناء واجهات نظام وتكامل الأنظمة .

- معرفة عادلة بالأنظمة المصرفيةالقدرة على تنفيذ مشاريع ومبادرات متعددة لموازنة الإدارة والمتطلبات والموارد التنظيمية.

- تسليم معلومات دقيقة وفي الوقت المناسب لاتخاذ القرار.

طريقة التقديم للحصول على الوظيفة

يمكن لطالب الخدمة التقدم للحصول على الوظيفة من خلال الموقع الرسمي للبنك على «لينكد إن».

وظيفة بنك القاهرة

ونشر بنك القاهرة عبر حسابه الخاص على موقع «لينكد إن» حاجته لشغل وظيفة أخصائي حلول الدفع الإلكتروني والصراف الآلي ATM & E-Payments Solution Specialist.

المسؤوليات المطلوب إتمامها

- مسؤول عن الاتصال بين عدة مجموعات داخل وخارج البنك بشأن جميع جوانب النظام والواجهات المتعلقة بأجهزة الصراف الآلي والمدفوعات الإلكترونية.

- العمل مع مزودي أنظمة حلول الدفع والصراف الآلي وأي روابط أخرى في سلسلة الدفع.

- أداء الواجبات والمسؤوليات المحددة لوظائف وأنشطة الإدارة. تعزيز أداء الحلول الحالية عبر فحص الصحة والجودة المعتاد.

- جمع متطلبات العمل المتعلقة بأي سجل تجاري أو مشروع جديد من جانب الأعمال.

- تحليل وتصميم جميع طلبات الأعمال المتعلقة بنظام المدفوعات الإلكترونية والتبديل وإدارة البطاقات (CMS).

- العمل على نشر التغييرات والمشاريع الجديدة على بيئة الإنتاج.تتبع وتحليل جميع مشكلات التطبيقات المتعلقة بالمشاريع الجديدة لإزالة المشكلات.

المؤهلات المطلوبة

- درجة البكالوريوس في علوم الكمبيوتر أو هندسة الكمبيوتر أو تكنولوجيا المعلومات أو مجال مشابه من جامعات مرموقة.

- خبرة من 0 إلى 3 سنوات معرفة لـUNIX , ATM , POS IST switch.

- معرفة أساسية ببرمجة C ++ Java.

- معرفة EMV NDC.

- معرفة مجال الويب.

- معرفة SQL والبرامج النصية .