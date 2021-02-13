لإنهاء معاناة 17 سنة.. توقيع مخطط تطوير عاصمة جديدة بكفر الشيخ

وقع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم السبت، الرسومات الخاصة بتطوير محافظة كفر الشيخ الجديدة، وذلك بحضور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، ومحمد رأفت، معاون المحافظ للمشروعات.

وقال محافظ كفر الشيخ إنه تم الانتهاء من آخر الإجراءات التحضيرية للبدء في الأعمال التنفيذية، لبناء العمارات السكنية بشرق وغرب العاصمة، خلال هذا الأسبوع، بوضع الأساسات لعمارات الإسكان الاجتماعي والمتوسط والاستثماري في 3 مناطق، المنطقة الأولى على مساحة 185 فداناً، وتقع بجوار ميدان «الملك عبدالله».

وأضاف محافظ كفر الشيخ أن المنطقة الثانية على قطعة أرض بمساحة 30 فداناً، بمنطقة شرق مدينة كفر الشيخ، والمنطقة الثالثة على مساحة 108 أفدنة غرب مدينة كفر الشيخ، جنوب وشرق عمارات الإسكان الاجتماعي الحالي بغرب المدينة، وبذلك تنتهي معاناة المواطنين الحاجزين والتي تجاوزت 17 سنة.

وكانت المحافظة قد سلمت 3 قطع أرض للبدء في إنشاء تجمعات سكنية جديدة، ومواقع خدمية وتسليمها خلال عام، في إطار المبادرة الرئاسية لتطوير عواصم المحافظات.

حيث سيجرى إنشاء 3 تجمعات سكنية جديدة بمدينة كفر الشيخ ضمن المشروعات الخدمية التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، موجهاً الشكر للدولة ومجلس الوزراء ووزيري التنمية المحلية والزراعة، لحرصهم على تلبية احتياجات المواطنين بالمحافظة.

كما أن هناك مساحات خالية تمثل ربع خالي من مدينة كفر الشيخ، وبتوجيهات القيادة السياسية تم اختيار نماذج من العمارات السكنية بالعاصمة الإدارية، لتطبيقها لإقامة 210 عمارات، وكل عمارة مكونة من أرضي و10 أدوار، بالتجمع السكني الأول أمام الجامعة، كما تضم التجمعات السكانية مساحات خضراء ومناطق خدمية.