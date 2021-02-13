«س» و«ج».. كل ما تود معرفته عن اختبارات «MCQ» المقرر تطبيقها بالجامعات

أيام وتبدأ الجامعات الحكومية والخاصة في إجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2020ـ2021، المقرر انطلاقها بعد انتهاء إجازة منتصف العام الدراسي لمخلتف الكليات، والتي قررت الحكومة مدها أسبوعا إضافيا، وفقًا لمنظومة التعليم الهجين المطبقة، بدءًا من العام الجامعي الجاري، وأعلنت الجامعات اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا، وكشف عدد من رؤساء الجامعات أنه سيتم التوسع في إجراء الاختبارات الإلكترونية بنظام الأسئلة «البابل شيت» و«MCQ».

وفي النقاط التالية تستعرض «الوطن»، أبز الأسئلة والإجابات حول نظام اختبارات البابل شيت المقرر التوسع منها في امتحانات التيرم الأول:

س ـ ما هي اختبارات «البابل شيت» و«MCQ»؟

ـ امتحانات تعتمد على نظام الأسئلة الموضوعية وليست المقالية، وأن يكون الاختبار شامل لجميع أجزاء المنهج الدراسي الذي تم دراسته بالفعل، وارتباطها بأسئلة المقرر وبأهداف المنهج وموضوعاته، وتوزع الأسئلة في جميع المجالات، وأن تتضمن جميع المستويات المختلفة سواء «الفهم والتحليل والتطبيق والتفكير الناقد والابتكار والاكتشاف».

ويكون لطريقة إعداد الأسئلة دورا واضحا في قياس مستويات متنوعة من أداء الطالب، وأن يراعى فيها التدرج من السهل إلى الصعب، وأن أسئلة الاختبارات يجب أن تكون واضحة المعنى ولا تحتاج إلى تفسير، وأن يناسب الوقت المحدد لكل مادة عدد الأسئلة الموجودة.

س ـ ما الهدف من الاختبارات؟

ـ الاختبارات تعمل على قياس فهم الطالب للمنهج الدراسي وليس حفظه، والعمل على تحقيق الشفافية والمساواة بين الطلاب من خلال تقليل فرص تدخل العنصر البشري لأن الاختبارات سيتم تصحيحها إلكترونيا.

س ـ كيف سيتم تطبيقها؟

ـ الكليات أتاحت لأعضاء هيئة التدريس حرية الاختيار من خلال مجالس الأقسام آليات التنفيذ للاختبارات، وغالبيتها سيتم تطبيقها على الفرق والأقسام الأقل في الأعداد الطلابية والمواد التي يسهل فيها التنفيذ للاختبارات بنظام البابل شيت، وعلى الطلاب الدراسين بنظام الساعات المعتمدة.

س ـ وكيف سيؤدي الطالب الامتحانات؟

ـ في لجنة الامتحانات يتم توزيع نماذج الأسئلة على الطلاب وورقة الإجابة بنظام البابل شيت وورقة إجابة على الأسئلة المقالية إن وجدت.

س ـ وكيف سيتعامل الطالب مع الورقة لنظام البابل شيت؟

ـ أولا الطالب يقوم بكتابة اسمه بالقلم الجاف على نموذج الإجابة «بابل شيت»، ومن ثم يبدأ التعامل فيه من خلال التظليل على مكان الإجابة والرقم بما يوازي رقم السؤال في ورقة الأسئلة.

س ـ وكيف سيتم التصحيح؟

ـ أحد أهداف تطبيق النظام هو تحقيق المساواة والعدالة في التصحيح بين الطلاب، لأن الاختبارات تقلل من فرص تدخل العنصر البشري في عملية التصحيح لأنها إلكترونيا.

س ـ ما هي أبرز الجامعات التي شرعت في التطبيق؟

ـ جامعات كثيرة، أبرزها القاهرة وعين شمس و حلوان وعدد من الجامعات الخاصة.

س ـ متى تظهر نتائج اختباراتها؟

ـ التصحيح الإلكتروني لا يستهلك وقت، فبعد الانتهاء من الامتحانات يتم التصحيح وتعلن النتائج خلال فترة وجيزة.