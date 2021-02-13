«saib» يتعاون مع شركة الصفوة للتطوير العمراني لإتاحة وتمويل وحدات لمتوسطي الدخل

أعلن بنك saib عن بدء تفعيل برنامج التمويل العقارى، فى إطار مبادرة البنك المركزى لتمويل متوسطى الدخل، حيث قام البنك بتوقيع بروتوكول تعاون مع شركة الصفوة للتطوير العمرانى SUD.

ومن جانبه قال عمرو عطاالله، نائب العضو المنتدب لقطاعات الأعمال والعمليات، إن القطاع المصرفى يولى كل الاهتمام بالقطاع العقارى، حيث يُعتبر من أهم القطاعات المساهمة فى معدلات نمو الاقتصاد القومى، كما أنه يرتبط بشكل مباشر بالقطاعات الاقتصادية الأخرى، لذا فمن الطبيعى تدعيم النشاط العقارى. وأضاف أن توقيع البنك بروتوكول تعاون مع شركة من أكبر الشركات العاملة بالسوق العقارى، يأتى تماشياً مع استراتيجية البنك لتنشيط وزيادة محفظة التمويل العقارى وكذلك لتحقيق الأهداف المشتركة للطرفين. فيما أشار عمرو نصير، رئيس مجموعة التجزئة المصرفية وقنوات التوزيع والاتصال المؤسسى والتسويق، إلى البعد الاجتماعى لمبادرة البنك المركزى لتمويل متوسطى الدخل ودعمهم فى توفير مسكن مناسب، حيث يتيح البرنامج تملك عقار سكنى بتمويل يصل إلى 80% من قيمة العقار بقيمة تمويلية تصل إلى 1.8 مليون جنيه مصرى من قيمة الوحدة السكنية فى كافة المشروعات السكنية المختلفة بكافة محافظات الجمهورية التى تنطبق عليها شروط المبادرة وكذلك مشروعات وزارة الإسكان وصندوق الإسكان.

وأوضح محمد سمير، رئيس قطاع التمويل العقارى، أن توقيع هذه البروتوكولات يأتى فى إطار الدور التسويقى لقطاع التمويل العقارى فى استقطاب مطورين عقاريين للتعامل على المشروعات المختلفة لهم من سكنى وتجارى وإدارى، وتدعيماً لتنشيط وزيادة محفظة التمويل العقارى بالبنك، حيث تم تفعيل برامج مبادرة البنك المركزى وكذلك برنامج الأفراد. كما سيتم إطلاق أول برنامج تمويل عقارى متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية بالسوق المصرفى من خلال البنك، وهو برنامج الإجارة ليصبح البنك الرائد فى العمل بمنتجات التمويل العقارى الإسلامى بمصر.

وأشار الدكتور مدحت شلبى، رئيس مجلس إدارة شركة الصفوة للتطوير العمرانى SUD، إلى أن عدد الوحدات التى تطرحها الشركة من خلال المبادرة 350 وحدة سكنية كاملة التشطيب، تتراوح مساحاتها بين 60 و150 متراً مربعاً، بقيمة إجمالية تصل إلى نصف مليار جنيه، وطبقاً للمبادرة فإن أنظمة السداد توفر مدة أقساط حتى 20 عاماً بمقدمات تبدأ من 20% من إجمالى قيمة الوحدة بنسبة فائدة 8% متناقصة بما يعادل 5% فائدة ثابتة. وأوضح أن مواقع الوحدات تتمركز فى 3 مشروعات هى: هاى سيتى بمدينة العبور وتبلغ مساحته 36 فداناً بإجمالى 60 عمارة سكنية وتطرح الشركة به 33 عمارة من خلال المبادرة فى المرحلة الأولى للمشروع، وبدأت SUD فى تسليمها للعملاء المتعاقدين بالفعل مع بداية عام 2021. وتابع: «أما المشروع الثانى فهو صن ست 3 بمدينة رأس البر وهو مشروع سكنى يقع على طريق رأس البر ودمياط ومواجه لنهر النيل ويتكون من 134 مبنى سكنياً على مساحة 35 فداناً بوحدات سكنية كاملة التشطيب تبدأ من 60 متراً مربعاً، وأيضاً قامت الشركة بالبدء بعملية تسليم العملاء مع مطلع عام 2021». وأضاف: «بالنسبة للمشروع الثالث فهو صن ست 2 بمدينة دمياط الجديدة بمنطقة الشاليهات على الطريق الدولى الساحلى وهو مشروع سكنى يتكون من 13 مبنى للشقق السكنية و11 فيلا منفصلة على مساحة 25 ألف متر مربع لوحدات سكنية تبدأ من 132 متراً مربعاً، وقد قمنا بتسليم المشروع للعملاء المتعاقدين فى عام 2019».