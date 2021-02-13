أول تحرك من مجلس مدينة قنا تجاه رسالة «آسفة جدا يا يوسف»

أعلن مجلس مدينة قنا، مساء اليوم السبت، أنه تمت إزالة اللافتة التي أثارت غضب المواطنين، والمكتوب فيها «آسفة جداً يا يوسف».

وقال مصدر في مجلس مدينة قنا، قبل قليل، إن الوحدة المحلية ستقوم بتحرير محضر ضد صاحب المحل، حال ثبوت قيامه استخدام اللافتة في الدعاية الرخيصة.

وشهدت صفحات التواصل الاجتماعي «فيس بوك» حالة من الغضب والاستياء، بعد انتهاك لافتة اعلانية لقيم وعادات المجتمع القنائي، وضربت تقاليده التي نشأ عليها، عرض الحائط، لاسيما بعد تناقلها على كثير من الصفحات، وما تسببه من هدم لأخلاقيات وقيم المجتمع، والتي تضمنت رسالة من فتاة لشاب وبها عنوان أحد المحال التجارية، التي قامت بشراء هدية عيد الحب منه.

وجاء في الملصق «أنا آسفة جداً يا يوسف.. مش هزعلك تاني.. وسيبالك هدية الفلانتين.. في المول الدور الثاني»، فضلاً عن وجود ملصق مكتوب فيه «مستشفى الهلال الأحمر بقنا»، كدليل قاطع على أن هذا يحدث في محافظة قنا، صاحبة العادات والتقاليد.

وحفلت العديد من صفحات «فيس بوك» ردود أفعال غاضبة من روادها، مطالبين مجلس مدينة قنا بالتدخل الفوري لإزالة اللافتة، ومنع تلك الأنواع من الدعاية التي لا تتفق مع عادات وتقاليد المجتمع القنائي.

وتباينت ردود فعل رواد السوشيال ميديا، منهم من اعتبر ذلك دعاية رخيصة تمس عادات وقيم المجتمع في قنا، وهذا النوع من الدعاية انتشر في الفترة الأخيرة مثل التي حدثت منذ شهرين «محدش هيتجوز في قنا» لصالح أحد معارض لبيع سلع العرائس، وتمت إزالتها من قبل رئيس مجلس مدينة قنا.

وتشهد محال الهدايا في محافظة قنا عرض الكثير من الهدايا التي تقدم في مناسبة عيد الحب، كما شهدت رواجاً كبيراص من قبل الشباب من الخطاب والعشاق المحبين لأحبابهم لاقتناء الهدايا التي ستقدم في تلك المناسبة.

ومن المقرر أن يحتفل العشاق بعيد الحب أو «الفلانتين» غداً الأحد الموافق 14 فبراير، ويحتفل بهذه المناسبة به كثير من الناس في العالم، حيث يعبر المحبون عن حبهم لبعضهم البعض عن طريق إرسال بطاقات المعايدة أو الهدايا.