كر وفر بعد مباراة منية سمنود والسنبلاوين.. و«رعب»: «الحكم السبب»

شهدت مباراة لكرة القدم بين فريقي «منية سمنود» و«السنبلاوين» بمحافظة الدقهلية، مساء اليوم السبت، في إطار مباريات المجموعة التاسعة في دوري الدرجة الثالثة، حالة من الكر والفر في أرض الملعب، عقب صافرة حكم اللقاء بانتهاء المباراة بتعادل الفريقين بثلاثة أهداف لكل منهما، مما أسفر عن إصابة 4 أشخاص على الأقل بكدمات وجروح مختلفة.

انتهى الوقت الأصلي للمباراة بتقدم فريق السنبلاوين بـ3 أهداف مقابل هدفين لفريق منية سمنود، إلا أن حكم المباراة احتسب 7 دقائق وقت بدل ضائع، ورغم انتهاء هذه الدقائق، فقد أصر الحكم على استمرار المباراة حتى الدقيقة العاشرة، عندما استطاع فريق منية سمنود إحراز هدفه الثالث ليعادل النتيجة، وبعدها مباشرةً أطلق الحكم صافرة نهاية المباراة.

وفور انتهاء المباراة، أبدى فريق السنبلاوين اعتراضه على الحكم، وهو ما جعل العشرات من جمهور فريق منية سمنود يتدافعون إلى أرض الملعب، مستخدمين العصي والشوم والطوب، واعتدوا على لاعبي فريق السنبلاوين وأعضاء الجهاز الفني بالضرب، و تدخلت قوات الشرطة لحماية اللاعبين وطاقم الحكام، وتم نقل عدد من المصابين إلى المستشفى للعلاج.

وقال المهندس أحمد رعب، رئيس نادي السنبلاوين، إن النوادي الشعبية لديها جمهور عريض يتحمس لفريقه، واصفاً ما حدث بأنه «سلوك غير حضاري»، وتابع مخاطباً جمهور الفريق المنافس بقوله: «لا نريد أي ضغينة بين الفريقين، فمباراة اليوم على أرضكم، والمباراة القادمة ستكون على أرضنا، ولابد أن يحترم بعضنا البعض، ونلعب بأخلاق رياضية، فكرة القدم غالب ومغلوب»، واتهم حكم المباراة بالتسبب في الأحداث، بعد قيامه بزيادة الوقت بدل الضائع بدون وجه حق، الأمر الذي ساعد فريق منية سمنود على التعادل وإحراز الهدف الثالث في الدقيقة 10 من الوقت بدل الضائع.

وأضاف «رعب» متحدثاً لـ«الوطن» أنه بعد إطلاق حكم المباراة صافرة الهدف الثالث، وبعدها صافرة نهاية المباراة، تعدى جمهور فريق منية سمنود على اللاعبين والجهاز الإداري لفريق السنبلاوين بالضرب، مؤكداً أن «علاقتنا طيبة بإدارة النادي، وأحمد الإمام، رئيس النادي، من أصدقائي».

وأشار إلي أنه في حالة رفع شكوى إلى اتحاد كرة القدم، ستكون هناك قرارات قاسية ضد نادي منية سمنود، مؤكداً سقوط العديد من الإصابات بين لاعبي فريق السنبلاوين وأعضاء الجهاز الفني.