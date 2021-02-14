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محمد محسن عن مشاركة زوجته في «أهلا بيك»: أضافت مصداقية للأغنية

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محمود البدوي
02:19 ص | الأحد 14 فبراير 2021
الفنان محمد محسن مع الإعلامي عمرو أديب

الفنان محمد محسن مع الإعلامي عمرو أديب

قال الفنان محمد محسن، إنه طرح أغنيته الجديدة «أهلا بيك»، مع زوجته هبة مجدي، بمناسبة عيد الحب «الفلانتين»، منوها إلى أنها تأتي ضمن مشروع الأغاني الجديد التي سوف يطرحها خلال الفترة المقبلة، مضيفا: «الأغاني حاجه بسيطة تعبر عن اللي جوايا».

محمد محسن: هبة مجدي فنانة كبيرة ومحبوبة من الجمهور 

وأضاف «مُحسن»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحكاية»، مع الإعلامي عمرو أديب، على شاشة «MBC مصر»، أن وجود زوجته في الأغنية أضاف لها الكثير: «هبة فنانة كبيرة ومحبوبة من قبل الجمهور، ودي أول فيديو كليب يجمعنا سوا.. ووجودها أضاف مصداقية للأغنية».

وتابع محمد محسن: « دي أبسط حاجة أعبر بيها عن حبي ليها»، كما رد على سؤال الإعلامي عمرو أديب: «ليه عملت الكليب مع مراتك، ليه مش أي حد تاني»، قائلا: «يبقى عندنا جوه ونروح نجيب من بره».

وظهرت هبة مجدي في الصور التي نشرتها مع زوجها محمد محسن، في أحدث جلسة تصوير لهما، تزامنا مع احتفالات عيد الحب، بطريقة رومانسية مختلفة، وعلقت عليها قائلة: «Happy Valentine’s».

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