أستاذ بجامعة نوتنجهام: جرعة واحدة من استرازينيكا تعطي مناعة بنسبة 65%

قال الدكتور ياسر الشربيني، أستاذ المناعة بجامعة نوتنجهام، إن أخذ جرعتي لقاح كورونا من شأنهما إعطاء مناعة أكبر للمتطعم، ولكن بسبب نقص الموارد يبحث البعض عن حلول لبعض الدول، لافتا إلى أن لقاح استرازينيكا يصلح للسن الصغير والكبير، ويتصدر نسبة التطعيمات الموجودة في انجلترا، كما يعطي مناعة أكبر مقارنة بأنواع اللقاحات الأخرى، ونتائجه أفضل من الأنواع الأخرى.

وأضاف «الشربيني»، خلال لقاء ببرنامج «الحكاية»، المذاع على شاشة قناة «mbc مصر»، ويقدمه الإعلامي عمرو أديب، أنه عندما انخفضت الموارد في أوروبا نوعا من استرازينكيا، فصرحوا بأنه لا يصلح للكبار، وهي تعتبر حجة، مؤكدا أن اللقاح به فاعلية كبيرة، لدرجة أن جرعة واحدة منه تعطي مناعة بنسبة 65%، وبعد أخذ الجرعة الثانية بعد 12 أسبوعا ترتفع النسبة لـ 85%، مبديا سعادته من وصول شحنات منه لمصر، لإحداثه فارق كبير في المناعة.

وأشار أستاذ المناعة، إلى أنه لا ينصح أخذ لقاح استرازينيكا بالنسبة للسيدات الحوامل، ويمكن للأم الحامل بعد وضع جنينها بأن تطعم، كما لا ينصح بأخذ التطعيم لمن هم أقل من 18 سنة إلى الآن، بالرغم أنه يوجد دراسة جدية لتطعيم عددا من الأطفال من سن 6 لـ 16 عاما، لافتا إلى أنه لكي تكتمل المناعة المجتمعية لا بد من تطعيم كل أفراد المجتمع.

وأوضح الدكتور ياسر الشربيني، أن أولاده موجودين في البيت ولا يذهبون للمدارس حتى 8 مارس المقبل؛ إذ أغلقت المدارس والجامعات في انجلترا، والدراسة أونلاين، متابعا: «الأولاد جالهم اكتئاب من القعدة في البيت، عاوزين يتفاعلوا ويمارسوا رياضة مع زملائهم، والتلاقي وجها لوجه بتفرق مع الأطفال».

ولفت «الشربيني» إلى أن أعداد الإصابات في بريطانيا تصل لـ 20 ألف في اليوم، وهذا رقم منخفض بالمقارنة بـ 68 ألف في شهر يناير، والأعداد تنخفض نتيجة للإغلاق الكامل: «مفيش مدارس ولا مطاعم ولا جيم ولا سينمات، احنا ملتزمين وعاوزين نقضي على الجائحة».