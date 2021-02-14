الأنفاق: تشغيل القطارات الكورية الجديدة بالخط الثالث للمترو خلال أيام

كشف اللواء عصام والي، رئيس الهيئة القومية للأنفاق، عن تشغيل القطارات الكورية الجديدة بالخط الثالث للمترو خلال أيام ولن يتم تحديد تشغيلها رسميا حتى الآن، مشيرا إلى أن القطارات الكورية الجديدة والتي تم توريدها مؤخرا وعددها 6 قطارات حتى الآمن من صفقة القطارات الجديدة والبالغ عددها 32 قطارا، موضحا أن الهيئة ممثلة في وزارة النقل تعمل على تقديم جميع الخدمات المميزة لجمهور الركاب المسافرين.

وأضاف والي، في تصريحات لـ«الوطن»، بأن أزمة كورونا ليس لها أي تأثيرات على تنفيذ المشروعات العملاقة مثل تكملة الخط الثالث للمترو، وتنفيذ القطار الكهربائي «السلام - العاصمة الإدارية الجديدة»، ومشروعي مونريل العاصمة الإدارية الجديدة و6 أكتوبر، ومشروع القطار الكهربائي السريع «العين السخنة - العلمين»، منوها إلى أن جميع المشروعات تتم بصورة منتظمة حسب الخطة الزمنية لتنفيذ المشروعات.

وأشار والي، إلى أن التوسع في تنفيذ مشروعات مترو الأنفاق، لمواجهة الضغط المروري بالقاهرة الكبري، وتوفير جميع الخدمات المميزة للركاب، مؤكدا أن القطارات الكورية الجديدة والتي سيتم تشغيلها بالخط الثالث للمترو، ستقدم خدمة أوروبية لجميع مرتادي، موضحا أن الخط الثالث للمترو تكلفته 97 مليار جنيه.

وترصد «الوطن» أهم مميزات القطارات الجديدة والتي سيتم تشغيلها خلال الفترة المقبلة بالخط الثالث للمترو، وهي كالتالي:

1- تتمتع القطارات الجديدة بنظام تكييف هواء عالي السعة.

2- يوجد بها ممر آمن يسمح بانتقال الركاب بين العربات لمزيد من الراحة.

3- يوجد بها كاميرات تليفزيونية مثبتة في مقدمتها للمراقبة المركزية للسكة.

4- كما يوجد داخل العربات شاشات LCD لاستخدامها في تزويد الركاب بالمعلومات كما يمكن استخدامها في الأنشطة التجارية، وذلك ببث الإعلانات التجارية مدفوعة الأجر.

5- يوجد أعلى الأبواب الجانبية شاشة لإعلام الركاب باسم المحطة النهائية قبل استقلالهم القطار.

6- يوجد بها أماكن مخصصة للكراسي المتحركة وتزويدها بوسائل تثبيت لمساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة في عملية التنقل.

7- تزويد العربات بخرائط أعلى أبواب الركوب من الداخل تبين المسار عن طريق لمبات مضيئة لمساعدة فاقدي السمع.