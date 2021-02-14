رئيس البرامج التعليمية بالتليفزيون: لا تغيير في بث المواد مع مد الإجازة

في إطار الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، أصدر مجلس الوزراء ولجنة إدارة الأزمات بمجلس الوزارء قرارًا، بمد إجازة منتصف العام الدراسي لمدة أسبوع، على أن يتم إجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول لمختلف الكليات، بعد انتهاء فترة الإجازة مباشرة.

واستكمالًا للقرار، سيتم ترحيل جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول كما هي بترتيب المواد الدراسية، وذلك لمدة أسبوع مع تغيير مواعيد تنفيذها.

وبعد قرار الوزارة للجوء إلى البرامج التعليمية في القنوات التليفزيونية من أجل استكمال المنظومة التعليمية للطالب في ظل ظروف أزمة فيروس كورونا، تهتم الإدارة المركزية للبرامج التعليمية بقطاع التليفزيون ببث البرامج التعليمية في ثوبها الجديد وفقًا لمواعيد يومية ثابتة بما يناسب طبيعة التطور التكنولوجي المعاصر ومحتوى المناهج المقررة للطلاب، ولاتزال الخريطة البرامجية ثابتة حتى بعد قرار مد فترة الإجازة.

«الأهل»: لا توقف لبث البرامج والمواعيد لم تتغير

وتعليقًا على القرار الصادر أمس بشأن مد إجازة منتصف العام الدراسي، قال علي سيد الأهل، رئيس الإدارة المركزية للبرامج التعليمية بقطاع التليفزيون، إن جدول بث البرامج لم يشهد أي تغيير، مع الحرص على الاستمرار في بث الحلقات التعليمية في مواعيدها الثابتة لاستكمال الشرح والمراجعات النهائية.

وتابع الأهل في حديثه لـ«الوطن» بالتأكيد على تحقيق نسب مشاهدات عالية منذ بدء الدراسة حتى الآن، إلى جانب التفاعل المستمر من الطلاب والأهالي على صفحة القنوات التعليمية ويتم الرد عليهم بواسطة معلمين متخصصين في كل مادة.

نسب مشاهدة وتفاعل على الصفحة من الطلاب والأهالي

وأشار «الأهل»، إلى أنه منذ بداية أزمة كورونا لم تتوقف القنوات التعليمية يومًا، وحقتت أزمة كورونا فائدة لقطاع البرامج التعليمية لعودة النظر إليها والاهتمام بتطويرها، بدعم من الهيئة الوطنية للإعلام.

ونوه رئيس الإدارة المركزية للبرامج التعليمية، إلى أن الاهتمام بالصورة ليست الخطوة الوحيدة التي اهتمت الإدارة المركزية لقطاع البرامج التعليمية بتحقيقها، بل تم الاهتمام بتقديم التجارب العملية في المواد العلمية كالفيزياء والكيمياء بشكل عملي على الشاشة أمام الطالب، حتى يستطيع الطالب الاستيعاب بشكل أفضل، لتحقيق التفاعل بين الطالب والمدرس.