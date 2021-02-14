عاجل.. وزير التعليم يعرض الخطة النهائية للامتحانات والدراسة على الرئيس

قال مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، يعرض الخطة النهائية لامتحانات الفصل الدراسي الأول وآلية استكمال العام الدراسي الثاني، على الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، اليوم، قبل إعلانها في مؤتمر صحفي في الخامسة من مساء اليوم.

وأكد المصدر، في تصريحات لـ«الوطن»، أن إعلان لجنة إدارة أزمة فيروس كورونا بالأمس، بتأجيل الدراسة لأسبوع إضافي، أي حتى 27 فبراير، جاء بناء على رغبة من الرئيس السيسي، حرصا على مصلحة وصحة الطلاب، من خطر الإصابة بفيروس كورونا.

وأوضح المصدر، أن وزير التربية والتعليم، يعلن اليوم، دراسة الاتجاه إلى إجراء امتحانات النقل «من الصف الرابع الابتدائي وحتى الثاني الإعدادي» في شهر إبريل المقبل، بالتزامن مع شهر رمضان، مضيفا أن إقرار الطريقة التي ستجرى بها الامتحانات سواء بالأبحاث أو أون لاين أو داخل المدارس كما حدث في الثانوية العامة العام الماضي، لم يحسم بعد، منوها إلى أن شهر إبريل سيشهد انخفاضا في أعداد المصابين بفيروس كورونا، فضلا عن وصول جرعات كبيرة من اللقاحات المضادة للفيروس.

صحة الطلاب أولوية

ويعقد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مؤتمرا صحفيا، في الخامسة من مساء اليوم، لإعلان كل التفاصيل الخاصة بامتحانات الفصل الدراسي الأول وآلية استكمال الفصل الدراسي الثاني.

وأشار المصدر، إلى أن الأولوية بالنسبة للحكومة هو الحفاظ على صحة المواطنين، وأن التعلم والتحصيل يأتي في مرتبة كبيرة ومتقدمة قبل نتيجة الامتحانات، التي تهدف لقياس مدى استيعاب الطلاب لما حصلوا وليس النجاح أو الرسوب.

وأعلنت الحكومة نهاية ديسمبر الماضي، إيقاف الدراسة داخل المدارس حتى 20 فبراير الجاري، مع استمرارها أسبوعين بنظام الأون لاين، من تاريخ القرار في 31 ديسمبر.