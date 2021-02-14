إحالة 41 طبيبا وممرضة وإداريا للتحقيق بمنشآت صحية في قطور بالغربية

قرر هاني مصطفى رئيس مركز ومدينة قطور بمحافظة الغربية، اليوم الأحد، إحالة 41 طبيبا وممرضة وإداري من العاملين في عدد من المنشآت الصحية، إلى التحقيق بالشؤون القانونية، بسبب الإهمال الوظيفي وترك العمل خلال مواعيد الدوام الرسمية.

وكان رئيس مدينة قطور قد أجرى مرورا مفاجئا على عدد من المنشآت الصحية بنطاق المركز، للوقوف على مدى سير العمل وانتظام تقديم الخدمات الصحية للمترددين على تلك المنشآت ومدى توافر المستلزمات الطبية، تنفيذا لتوجيهات الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية.

ورصد رئيس المدينة عدم تواجد 41 طبيبا وممرضة وإداري من العاملين بمستشفى التكامل الصحي بقرية أميوط، ومستشفى الدكتور السيد جاد، ومستشفى التكامل بقرية الريانيه، وكذا بعض القصور والسلبيات، فأصدر قراره المتقدم مع توجيه الإدارة الصحية ومسؤولي تلك المنشآت بتلافي السلبيات.

في وقت سابق، ضبطت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالغربية، بالتنسيق مع مباحث التموين، 34 إسطوانة أكسجين و25 منظما للهواء داخل مخزن دون ترخيص، بقصد الغش وخداع المواطنين واستغلال احتياجات مرضى كورونا للأكسجين.

وقال المهندس محمد أبو هاشم، وكيل وزارة التموين، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الغربية، إن غرفة المديرية تلقت معلومات، تفيد بقيام صاحب مخزن، بتجميع كميات من أسطوانات الأكسجين داخل مخزن.

وبالتنسيق مع مباحث التموين، تم مداهمة المخزن وضبط 34 أسطوانة أكسجين و25 منظم هواء غير مدموغ من المصدر بغرض الغش والخداع وتحقيق مكاسب غير مشروعة مخالفا القانون 281 لسنة 2020 والقانون 154 لسنة 2019، تم التحفظ على المضبوطات وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق، تم مخاطبة مديرية الصحة بالغربية، وتسليم المضبوطات لأحد المستشفيات.