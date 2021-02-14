تعيين 20 شابا وتفتيش 129 منشأة بشمال سيناء

أعلن وزير القوي العاملة، محمد سعفان، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة شمال سيناء بتعيين 20 شاباً من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، منهم شابان من ذوي الاحتياجات الخاصة، من خلال شهادات القيد المرتدة «كعب العمل» المسجلة بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وذلك ضمن 110 شباب مسجلين من راغبى العمل، فضلًا عن صرف ألفي جنيه منحة مولود لعامل، وصرف منحة المولد النبوي الشريف لـ280 عاملاً بإجمالى 140 ألف جنيه كرعاية اجتماعية، وفقاً للائحة المالية لهذه الفئة.

وتلقى وزير القوى العاملة، تقريرًا بذلك من محمد سالم عبد المالك، وكيل الوزارة عن إنجازات المديرية عن شهر يناير الماضي، أشار فيه إلي أن المديرية قامت باستخراج 46 شهادة قياس مستوى المهارة، و45 رخصة مزاولة الحرفة من خلال المكاتب التابعة لها في المحافظة.

وفى مجال التفتيش العمالي، قامت المديرية بالتفتيش على 129 منشأة، والقيام بـ 4 حملات تفتيش شامل، وبحث 10 شكاوي عمالية تم تسوية شكوى منها ودياً، وإحالة 9 شكاوي للمحكمة العمالية ، أما عن السلامة والصحة المهنية فقد قامت بالتفتيش على 2 منشأة يعمل بها 230 عاملًا.

كما قامت المديرية بمتابعة الإجراءات الاحترازية والتعقيم والتطهير وموقف العمالة لنحو 10 منشآت، ومتابعة الحالة الصحية للعاملين داخل تلك المنشآت للتأكد من عدم إصابة أي فرد من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية، فضلًا عن مكاتب التفتيش العمالي.