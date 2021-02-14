القليوبية تسجل حالتي وفاة بكورونا في عزل كفر شكر

كشف مصدر مسئول بمديرية الصحة بالقليوبية، تسجيل مستشفى كفرشكر المركزي لعزل مصابي كورونا بمحافظة القليوبية، حالتي وفاة اليوم، جراء مضاعفات الإصابة بفيروس كوفيد 19، هما «رضوان. م. ر» 63 سنة من قرية العمار مركز طوخ، و«كرم. ب. ع»، 60 سنة من القناطر الخيرية، فيما لم تسجل باقي مستشفيات العزل بالمحافظة، أية حالات وفاة، بمضاعفات الفيروس اليوم.

وأعلن مصدر طبي بمستشفى قها لعزل مرضى كورونا بالقليوبية، خروج وتعافي 4 حالات من مصابي فيروس كورونا المستجد، بعد تعافيهم من المرض، من بينهم مسنة تبلغ من العمر 81 سنة.

وأضاف المصدر، أن تلك الحالات ثبت تعافيهم من المرض، بعد سلبيات المسوحات التي أجريت لهم مرتين متتاليتين على مدار 5 أيام، وتقرر خروجهم من المستشفى، مع الاستمرار في العزل المنزلي لمدة 14 يوما.

أضاف المصدر، أن المستشفى لا يعاني من أي عجز في الإمكانات اللازمة لعلاج المرضى، ولا يوجد أي نقص في الأدوية والمستلزمات الطبية، وأن جميع المرضى المحجوزين بالعناية والقسم الداخلي، يحصلون على أدوية مضادة للفيروس وجميعها متوفرة، وفقا لبروتوكول وزارة الصحة.

في وقت سابق، أعلن مصدر طبي بمستشفى الأطفال التخصصى ببنها، بمحافظة القليوبية، استقبال 3 أطفال، يشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا.

وأضاف المصدر في تصريحات صحفية اليوم، أنه جرى عزل طفلين بالمستشفى، تتراوح أعمارهم مابين 7 و9 أعوام، والطفلة الثالثة جرى عزلها منزليا وتبلغ من العمر 12 عاما.

وأوضح المصدر أن الأطفال حالتهم مستقرة ومطمئنة ويتم تقديم أوجه الرعاية الصحية والطبية لهم، موضحا أن المستشفي خصصت مستشفى بنها للأطفال التخصصي، الدور الثاني بها كعزل للأطفال المصابين بفيروس كورونا، حيث يضم 12 سريرًا داخليًا بجانب 6 أسرة للعناية المركزة لعلاج الاطفال المصابين بالفيروس في الحالات الخطرة.