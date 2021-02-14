بيراميدز يُسقط راسينج كلوب في عقر داره بالكونفدرالية

فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، على راسينج كلوب أبيدجان، بهدفين نظيفين في اللقاء الذي جمع الفريقين اليوم الأحد، في مباراة ذهاب دور الـ32 التكميلي من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية بملعب إيبمبي في العاصمة أبيدجان، سجل الهدفين إسلام عيسى في الدقيقتين14 و82.

وأجرى بيراميدز تغييرات في الشوط الثاني بنزول أسامة جلال وإيريك ترواري بدلا من علي جبر ومحمود وادي، وشارك إبراهيم حسن وإبراهيم عادل بدلا من محمود حمادة وإسلام عيسى وشارك محمد فاروق بدلا من حمد حمدي.

في الشوط الثاني حصل إكرامي وأحمد سامي ومحمد حمدي على بطاقات صفراء، وجاءت أهداف بيراميدز في الدقيقتين 14 و82 عن طريق إسلام عيسي.

وأقيمت مباراة بيراميدز وراسينج كلوب أبيدجان في دور الـ 32 التكميلي من كأس الكونفدرالية الأفريقية، بدون مراقب للقاء أو منسق عام لأسباب غير معلومة، في واقعة تحدث لأول مرة في المسابقات القارية.

وبدأ الأرجنتيني رودلفو أروابارينا المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيله لمواجهة راسينج كلوب أبيدجان في مباراة ذهاب دور الـ32 التكميلي من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية بملعب إيبمبي في العاصمة أبيدجان على النحو التالي:

في حراسة المرمى: شريف إكرامي.

في خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - علي جبر - محمد حمدي - أحمد سامي.

في خط الوسط: نبيل دونجا - رمضان صبحي - إسلام عيسى - محمود حمادة - أحمد توفيق.

في خط الهجوم: محمود وادي.

فيما تواجد على مقاعد البدلاء كلا من:

«عبد الرحمن أيمن - إيريك تراوري - محمد فاروق - إبراهيم حسن - دودو الجباس - إبراهيم عادل - أسامة جلال».

وخرج من القائمة، المهاجم الغاني جون أنطوي، والظهير الأيسر طارق طه، ولاعب الوسط الشاب محمود صابر.