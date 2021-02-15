19 إجراء داخل المحليات لمحاربة كورونا

تواصل وزارة التنمية المحلية اتباع وتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا التى أقرتها الدولة ووزارة الصحة للحفاظ على سلامة المواطنين والحد من انتشار الفيروس

رصدت «الوطن» عددا من الإجراءات التى تشدد وزارة التنمية المحلية على المحافظات اتباعها واتخاذ إجراءات تجاه أى مخالفات ومن تلك الخطوات الجاري اتباعها حاليا حفاظا على العاملين والمواطنين هي..

- تطبيق غرامة عدم ارتداء كمامة فى المواصلات والمنشآت والتجمعات.

- التشديد على التباعد الاجتماعى بالمنشآت والأماكن الحكومية.

-نسبة تشغيل 50% فى المطاعم والكافيهات.

-استخدام أدوات أحادية الاستخدام بالمطاعم والمقاهي.

- استمرار تعقيم وتطهير دواوين المحافظات والأحياء باستمرار.

- استمرار حظر الشيشة فى المقاهى والمطاعم.

-الالتزام بمواعيد فتح وغلق المنشآت التى أقرتها وزارة التنمية المحلية.

- عدم السماح بدخول المبانى الحكومية للمحافظة والأحياء بدون كمامة سواء موظفين أو مواطنين.

- قياس الحرارة بواسطة الكواشف قبل دخول المبنى ومنع من تزيد حرارته عن 38 درجة.

-عدم السماح بدخول المواطنين إلا في أضيق الحدود داخل المبانى الخدمية.

- استقبال طلبات وشكاوى المواطنين إلكترونيا والرد السريع عليها.

- التعقيم المستمر لكل العاملين بالنظافة والحرص على ارتداء الكمامة والقفاز.

- عدم إجراء أى لقاءات بين المسؤولين بالمحليات دون ارتداء الكمامة.

- منح إجازة لأي مريض أو كبار السن أو الحوامل في إطار تخفيض قوة العمل.

- حظر إقامة المناسبات أو سرادقات العزاء والأفراح.

- عدم السماح بأى تجمعات بالمحافظات سواء أسواق أو خلافه.

- على المواطنين الإبلاغ عن أى حالات تعانى أعراض كورونا حتى يتم التعامل معها.

- استمرار حملات تنظيف وتجميل الشوارع والميادين وإزالة التعديات أولا بأول.

- العمل على إزالة الإشغالات من الشوارع والحفاظ على نظافتها.

- اتباع الإجراءات الوقائية للعاملين فى منظومة النظافة خلال إزالة تراكمات القمامة وتنظيف الشوارع.