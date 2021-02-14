الأمن يكشف لغز سرقة محطة بنزين بلبيس ويضبط المتهمين

كشف قطاع الأمن العام، تحت إشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد أول وزير الداخلية للقطاع، لغز سرقة مبلغ مالى من محطة بنزين بمدينة بلبيس، بمحافظة الشرقية. وتمكّنت القوات من إلقاء القبض على المتهمين، وتم التحفّظ عليهم، وأخطرت النيابة التى باشرت التحقيق. وذكرت تحريات وتحقيقات المباحث، أن بداية الواقعة كانت بورود بلاغ إلى مركز بلبيس من مالك محطة وقود كائنة دائرة المركز، بقيام 4 مجهولين يستقلون دراجة نارية «دون لوحات معدنية» يحمل أحدهم سلاحاً نارياً «بندقية خرطوش» وآخر يحمل سلاحاً أبيض «سنجة»، بالدلوف إلى داخل المحطة وتهديد العمال وتكبيل أيديهم من الخلف، بواسطة قفاز بلاستيك، والاستيلاء على مبلغ مالى منهم ولاذوا بالهرب.

وتوصّلت تحريات فريق البحث المشكّل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة مفتشى القطاع وضباط إدارة البحث الجنائى بأمن الشرقية عن أن وراء ارتكاب الواقعة أربعة عاطلين لهم معلومات جنائية، جميعهم يقيمون بدائرة مركز الزقازيق، كما أنهم يكوّنون فى ما بينهم تشكيلاً عصابياً يتزعمه الأول، وتخصص أحدهم فـى ارتكاب وقائع السرقات بالإكراه، وباستهدافهم بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبطهم وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة.