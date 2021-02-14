ضبط منشطات جنسية مهربة داخل منشآت طبية خاصة ببني سويف

شنت إدارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية في محافظة بني سويف، حملة على عدد من المنشأت الطبية الخاصة بمركز الفشن جنوب المحافظة، اليوم الأحد، تحت إشراف الدكتور محمد يوسف عبد الخالق، وكيل وزارة الصحة.

وأسفرت الحملة التي قادها الدكتور بسام رونز مدير إدارة العلاج الحر بالمديرية، عن ضبط أدوية جنسية مهربة، وأدوية مجهولة المصدر، وأدوية محظور تداولها خارج منظومة التأمين الصحي، وأدوية خاصة بوزارة الصحة، بجانب رصد مخالفات خاصة بمكافحة العدوى، وذلك عقب متابعة 8 منشأت طبية متنوعة، بين عيادات خاصة ومراكز طبية ومعامل تحاليل وأشعة، وتم تحرير محاضر بالوقائع، والتحفظ على الأدوية المضبوطة، واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة في هذا المجال.

وأصدر وكيل وزارة الصحة ببني سويف، في وقت سابق، توجيهات بتكليف الدكتور أحمد بغدادي، مدير الطب العلاجى، والدكتور بسام رونز، مدير العلاج الحر بتنفيذ حملة على بعض المنشآت الطبية الخاصة ضمن خطة المديرية التي يجري تنفيذها تحت إشراف وزارة الصحة والمحافظة، وتنفيذاً لتوجيهات محافظ بني سويف، الدكتور محمد هاني غنيم، بتكثيف مثل تلك الحملات لتحقيق الانضباط في الخدمة الصحية بمختلف أماكنها ومكوناتها.

ومن جانبه، شدد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، على استمرار الحملات التفتيشية على المنشآت الصحية على مستوى المحافظة، مع ضرورة أن تمتد تلك الحملات للقرى والعزب، وطالب بموافاته بتقارير دورية عن نتائج الحملات، لتقييم الجهود المبذولة في هذا المجال الهام، خاصةً وأنه يتعلق بخدمة حيوية يقدمها قطاع خدمي في مقدمة أولويات الدولة.

واكد محافظ بني سويف على أن المحافظة تنفذ خطة رقابية في هذا الشأن، تضم كافة الجهات المعنية وذات الصلة مع إتاحة نوافذ وقنوات عديدة لاستقبال مقترحات وشكاوى المواطنين التي تتعلق بالقطاع لاتخاذ الإجراءات اللازمة.