عقبة: التغذية المدرسية تساعد على تقوية مناعة الطلاب

قال الدكتور أشرف عقبة، رئيس وحدة الباطنة والمناعة في جامعة عين شمس، إن الحصول على المناعة المتوازنة يحتاج لأنماط حياتية سليمة، مثل استنشاق هواء نظيف والابتعاد عن التلوث، وشرب سوائل بكثرة والتغذية الصحية السليمة، وتحتوي على كل الفيتامينات والمعادن بشكل كافٍ وبدون إفراط، مؤكدا أن المناعة ليست وحدها التي تستفيد من التغذية الصحية السليمة ولكن أعرضاء الجسم كله، لافتا إلى أن التغذية المدرسية تساعد على تقوية مناعة الطلاب.

وأضاف «عقبة»، خلال لقاء ببرنامج «من مصر»، المذاع على شاشة قناة «cbc»، ويقدمه الإعلاميان عمرو خليل وريهام إبراهيم، أن تخوف العالم من كورونا وأعراضها الكبيرة يرجع للمعدلات المرتفعة التي تحدث زيادة عن الإصابة أمراض أخرى مثل الإنفلونزا أو البرد، وبالتالي جعل الناس متخوفة من أعراض الجهاز التنفسي العلوي، وتضع كورونا في الاحتمال الأول، وهؤلاء الأشخاص «عندهم حق»، لأن الجميع يجب أن يكون واعيا إلى أن الحالات البسيطة يتم تشخيصها لكي لا تكون مصدر عدوى للآخرين.

وأكد أن ارتداء الكمامة شيء مهم للغاية، لأنها وسيلة وقاية تُبعد الفيروس عن الجسم، منوها بأن الكمامة والتباعد الجسدي وغسل اليدين تجعل الشخص غير مُعرض لدخول الفيروس للجسم، وبالنسبة للأطفال لا يفضل ارتداء الطفل أقل من 12 عاما يفضل عدم ارتدائهم الكمامة لفترات طويلة، ويمنع ارتداء الكمامة للطفل الأقل من 6 سنوات، وبعض الأحيان ارتداء كمامة أو كمامتين لفترات طويلة يكون في بعض الأحيان مفيدا، لكن الكمامات لها درجات وقاية مختلفة وفاعلية مختلفة.

وأوضح أن النظام المناعي هو مجموعة حواجز مهمة، منها الحاجز الميكانيكي، الموجود من الجلد والأغشية المخاطية وما يتم إفرازه عليها من الكيماويات إلى جانب حاجز بيولوجي من الميكروبات التي تعيش بشكل تكافلي، وهذه ميكروبات مفيدة، لأنها تمنع أي دخيل يخترق الجسم.