مسرح متنقل ينشر الفن والبهجة في شوارع الأسمرات (فيديو)

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع عبر القناة الأولى، والفضائية المصرية، تقديم الإعلامية هدير أبوزيد والإعلامي محمد الشاذلي والإعلامية منة الشرقاوي، تقريرًا تلفزيونيًا بعنوان «مسرح متنقل ينشر الفن والبهجة في شوارع الأسمرات»، والذي أوضح أنّ «بناء الإنسان أولا» شعار رفعته الدولة لدعم وتوعية سكان الأسمرات الذين نُقلوا من المناطق العشوائية الخطرة، في إطار جهودها على مستوى تطوير المناطق العشوائية وبناء الإنسان.

رفع الوعي الثقافي للمواطن

ومن هنا جاءت فكرة «مسرح متنقل»، الذي ينشر الفن والبهجة في شوارع الأسمرات برفع الوعي الثقافي للمواطنين، إذ انطلقت قبل أيام 5 مسارح متنقلة في قرى فقيرة بمحافظات الدقهلية، البحيرة، أسيوط، أسوان، وجنوب سيناء.

فكرة رائعة

وقال جلال عثمان رئيس إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد بالهيئة العامة لقصور الثقافة: «الفكرة رائعة وتساعد الناس ليتعرفوا على بعضهم، أحببتها كثيرًا مع أنني أشارك فيها للمرة الأولى».

بنروح للجمهور في مكانه

وأعرب فنانون مشاركون في المبادرة عن سعادتهم بها، وبينهم الفنان أسامة رمضان من فرقة الموسيقى العربية بقصور الثقافة بالفيوم، والذي قال إنّ الشعب المصري بحاجة إلى التعليم والاطلاع على أنشطة فنية متعددة واكتشاف مواهبه، وبالتالي لم يكن ذلك ليتحقق لولا المسرح المتنقل الذي بُني على فكرة تقديم الخدمة للجمهور، دون انتظار أن ينتقل الجمهور إلى مكان تقديم الخدمة: «إحنا النهاردة اللي بنروح للجمهور في مكانه».