ضبط 4 تحرشوا بطالبة بالجامعة الأمريكية: انتحلوا صفة ضباط وأفراد شرطة

باشرت الجهات المختصة، التحقيق مع 4 متهمين، من بينهم فرد شرطة مفصول، بتهمة التحرش بطالبة فى الجامعة الأمريكية، وسرقة صديقها الطالب بذات الجامعة، وذلك بعد ساعات من تلقي بلاغ من المجني عليهما بالواقعة، وحُرر محضر، وأُحيل المتهمون للنيابة العامة التى باشرت التحقيق معهم.

بلاغ المجني عليهما

وتلقى قسم شرطة أول التجمع، بلاغًا من طالب بالجامعة الأمريكية من منطقة مصر الجديدة، يفقيد بأنه أثناء سيره وصديقته الطالبة بذات الجامعة، في دائرة القسم، استوقفهما 4 أشخاص، وادعوا أنهم ضباط وأفراد شرطة، وتحرشوا بالمجني عليها الثانية، واستولوا منهما على مبلغ مالي، بينما كان يحمل أحدهم سلاحًا ناريًا.

تحريات الشرطة

وأخطر قسم الشرطة، اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة ببلاغ المجني عليهما، وأمر «سليم» بتشكيل فريق بحث لكشف غموض الواقعة، وإجراء تحريات مكثفة حول المتهمين لتحديد هويتهم.

وبدأ فريق البحث في اجراء تحرياته والبحث عن السيارة التي أدلى المجني عليهما بأوصافها، ورجحت التحريات الأولية أنها سيارة تستخدم لنقل أفراد أمن من كمباوند سكني بالتجمع لمقر اقامتهم.

كاميرات المراقبة

وساهمت كاميرات المراقبة في تحديد أرقام السيارة وتحديد خط سيرها، حيث تم التأكد من كونها إحدى سيارات الميكروباص التي يستقلها العاملون بالأمن في أحد الكمباوندات السكنية بالقاهرة الجديدة ذهابًا وإيابًا من وإلى مقر العمل، وتم تحديد هوية مالكها، وانطلقت مأموريات لاستهدافهم.

ضبط المتهمين

وتمكنت الشرطة من تحديد هوية المتهمين جميعًا، كما حددت مكان تواجدهم واستهدفتهم، وهم «أحمد م»، ‏23 سنة، ومشرف أمن كومباوند فيلار، ومقيم بمصر القديمة، و«محمود ع»، 38 سنة، مشرف أمن كومباوند «فرد شرطة مفصول»، من محافظة البحيرة، و«حمدي ز»، 44 سنة، مشرف أمن بكمباوند ومقيم البحيرة، و«أحمد ر»، 26 سنة، سائق من محافظة البحيرة، ومالك السيارة، وضبط بحوزتهم على مبلغ 500 جنيه استولوا عليها من المجني عليهما، كما عثر بحوزة الثالث على سلاح «طبنجة صوت» و3 طلقات من ذات العيار.

اعترافات المتهمين

اعترف المتهمون تفصيليًا بارتكاب الحادث، وبانتحال صفة ضباط وأفراد شرطة، والتعرض للمجني عليهما وسرقة أموالهما والتحرش بالطالبة المجني عليها، وتم تحرير محضر وأُرفق بالمحضر الأول للواقعة، كما تم استدعاء المجني عليهما، واللذان تعرفا على المتهمين، وتمت إحالتهم للنيابة العامة التي تباشر التحقيق.