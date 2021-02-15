محافظة مطروح توقع بروتوكول مع الإنتاج الحربي للمقاولات والتوريدات

وقعت محافظة مطروح بروتوكول تعاون مع وزارة الإنتاج الحربي، اليوم، لإقامة عددا من المشروعات على أرض المحافظة إمتداداً للتعاون المثمر بين الجانبين ضمن خطة التنمية المستدامة للدولة ودفع عجلة التنمية والإستفادة من الخبرات البشرية والفنية والتكنولوجية والتصنيعية، وذلك بحضور لواء مهندس محمد أحمد المرسى وزير الدولة للإنتاج الحربى واللواء خالد شعيب محافظ مطروح والدكتورة دينا عثمان نائب محافظ مطروح والدكتور مصطفى النجار رئيس جامعة مطروح والمهندس ماجد السرتي رئيس مجلس إدارة شركة الإنتاج الحربي للمشروعات والإستشارات الهندسية والتوريدات العامة وذلك بمقر ديوان عام الوزارة.

وقال «شعيب»، إنه بموجب البروتوكول سيتم تحديد المشروعات والأعمال والخدمات والتوريدات المطلوبة، وإتاحة البيانات والخرائط المساحية والرسومات الهندسية إلى شركة الإنتاج الحربي للمشروعات للقيام بدورها في تنفيذ تلك المشروعات، في إطار قيام المحافظة بوضع الإستراتيجيات والسياسات والخطط اللازمة للتطوير في المحافظة بما يسهم في تحقيق أهداف خطط التنمية الإقتصادية والإجتماعية بها، ويحقق الإستغلال الأمثل للموارد والإمكانيات المحلية مما يعود بالنفع على المواطنين.

ووجه المحافظ الشكر لوزارة الإنتاج الحربى على تعاونها المستمر مع محافظة مطروح من أجل تنفيذ المشروعات لخدمة أهالى مطروح، مؤكدا ثقته في إمكانيات شركة الإنتاج الحربي للمشروعات والإستشارات الهندسية والتوريدات العامة الموكل إليها تنفيذ بنود البروتوكول نظراً لما حققته من نجاحات في تنفيذ المشروعات التي يتم إسنادها لها بالجودة المطلوبة وفي التوقيتات المحددة بما يتوفر بها من خبرات فى مجال التشييد والمقاولات.