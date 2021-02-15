«شوقي» يعلن موعد ونظام امتحانات النقل للثانوية: من 27 فبراير لـ9 مارس

أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، عن الانتهاء من جدول الصف الأول والصف الثاني الثانوي، من 27 فبراير إلى 9 مارس، وسيعقد الامتحان «يوم ويوم» ولن يكون للصفين «تيرم ثانِ» حتى يتم التفرغ للشهادات العامة.

جاء ذلك خلال لقاء وزير التربية والتعليم بلجنة التعليم بمجلس النواب برئاسة سامي هاشم اليوم.

الانتهاء من جداول النقل

وقال الوزير: «انتهينا من جداول النقل، وستعلن خلال أيام ومن يريد عدم دخول الامتحانات فهذا قراره، والمطلوب أن يقدم إقرارا، وجميع الخيارات متاحة، لكن لا يمكن أن أفرض رأي واحد على 20 مليون».

وتابع شوقي «مدرستنا، وحصص مصر، محترفون وتم تصوير أفلام وإضاءة وشغل محترفين، ومكتبة ذاكر، مهمة، وهناك القنوات التعليمة التلفزيونية، والكتب الإلكترونية تفاعلية، وفيها صوت وصورة»، مؤكدا أن التلاميذ من الصف الرابع الابتدائي حتى الثانوية لابد أن يكون لديهم وسيلة إلكترونية.