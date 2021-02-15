كلوب: أنا مليء بالطاقة.. ولا أحتاج دعم الجماهير 

رد الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، على شائعات بشأن رحيله عن تدريب «الريدز» عقب الخسارة من ليستر سيتي، بنتيجة 3-1، في الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويخوض ليفربول مواجهة قوية ضد نادي لايبزيج الألماني، مساء غد الثلاثاء، في ذهاب منافسات دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

وقال «كلوب» في المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة لايبزيج: «أنا بخير تمامًا، هناك الكثير من الأمور حاليًا شخصية وسياسية، ولكنني بخير، لقد علمت بلافتات الجماهير لدعمي وعلمت كذلك بشائعات رحيلي».

وأضاف: «بالنسبة للافتات فهي مبادرة لطيفة ولكنها ليست ضرورية فأنا لست بحاجة إلى دعم خاص، أما بالنسبة لرحيلي، هل تمت إقالتي، أو استقلت؟ هذا ليس صحيحًا على الإطلاق».

وتابع: «نمر بظروف شخصية صعبة وتعاملنا معها داخليًا، أبلغ من العمر 53 عامًا وأعمل في مجال كرة القدم منذ مدة طويلة وأعلم كيف أفصل المشاكل عن بعضها البعض، لست في حاجة إلى عطلة أو وقت راحة، أنا مليء بالطاقة وأرى ما نمر به تحدٍ رائع نحاول عبوره وتخطيه، شكرًا لكم، ولكن لا داعِ لتشعروا بالقلق بشأني فأنا بخير».

وأتم مدرب ليفربول: «علينا المحافظة على الأمور الصحيحة التي نقوم بها، لا أحد ينكر الحقائق وأن النتائج ليست جيدة، ولكن وظيفتي الآن هامة للغاية، نحن معًا في هذه اللحظات، حالتنا المزاجية جيدة ولكن بالتأكيد كانت أفضل».

وكان كشف تقرير صحفي إيطالي، عن وجود رغبة لدى رئيس ريال مدريد الإسباني فلورنتينو بيريز، في التعاقد مع مدير فني كبير حال رحيل زين الدين زيدان، عن الميرنجي، في حالة عدم تحقيق بطولات هذا الموسم.

وخرج ريال مدريد من كأس ملك إسبانيا، وخسر لقب السوبر الإسباني، بالإضافة إلى ابتعاده عن صدارة الدوري الإسباني.

وبحسب صحيفة «لا ريبابليكا» الإيطالية، فإن رئيس ريال مدريد، استقر على التعاقد مع الألماني يورجن كلوب مدرب فريق ليفربول الإنجليزي.

وينتهي عقد المدير الفني لفريق ليفربول، مع النادي في صيف 2024، وعدم وجود أي شروط جزائية لرحيل المدرب الألماني، عن الفريق الإنجليزي الكبير.