وفاة 8 حالات متأثرين بإصابتهم بكورونا في عزل القليوبية

سجلت مستشفيات ومراكز العزل في محافظة القليوبية، اليوم الاثنين، وفاة 8 مصابين بفيروس كورونا، بينهم 5 سيدات.

وقال مصدر طبي بمديرية الصحة بالقليوبية إن مستشفى قها للحجر الصحي ومستشفى التأمين الصحي النموذجي بمدينة بنها، سجلا 3 حالات لكل منهما، بينما سجل مستشفى بنها التعليمي والجامعة حالة وفاة واحدة لكل منهما.

وأضاف المصدر أن المتوفين بمستشفى قها، هم «سامية أ. ع.»، 67 سنة، من مدينة القناطر الخيرية، و«محمد ج. م.»، 30 سنة، من قرية العزيزية التابعة لمحافظة الشرقية، و«إحسان م.»، 60 سنة، من القناطر الخيرية.

أما الوفيات المسجلة بمستشفى التأمين الصحي النموذجي في مدينة بنها، فهم «بهية م. ك.»، 85 سنة، من الباجور بمحافظة المنوفية، و«محمد ت. س.»، 72 سنة، من قرية «الشقر»، التابعة لمركز كفر شكر، و«هدى أ. أ.»، 50 سنة، من قرية «ميت برة» بالمنوفية.

وتابع المصدر أن المتوفيين بمستشفى بنها التعليمي والجامعة ببنها هما «عبدالمنعم م. ع.»، و«ماجدة م. ف.»، من قرية «جمجرة»، التابعة لمركز بنها.

ووفق بيانات مديرية الصحة بمحافظة القليوبية، اليوم الاثنين، فقد سجلت المحافظة 19 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، على مدار الساعات الـ24 الماضية، حيث سجل حي غرب شبرا الخيمة أعلى معدل إصابة بواقع 8 حالات، فيما سجلت 7 مدن ومراكز صفر إصابة، هي العبور والقناطر الخيرية وطوخ وشرق شبرا وشبين القناطر وقها وكفر شكر، ليستقر عدد الإصابات على مستوى المحافظة منذ بدء الجائحة حتى اليوم، عند 12 ألفا و834 حالة.