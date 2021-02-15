تعرف على الفئات المحرومة من الحصول على سيارة جديدة بمبادرة «الإحلال»

تستعد وزارة التجارة الأيام القليلة المقبلة، لاتخاذ إجراءاتها والتواصل مع المتقدمين لمبادرة إحلال السيارات القديمة، التي مر على إنتاجها 20 عاما فأكثر، من الذين انطبقت عليهم الاشتراطات الخاصة بالمبادرة، خلال الأسبوع الجاري.

ووفق مصدر من الوزارة، فهناك فئات تقدمت للمبادرة، لكنها لن تكون ضمن المؤهلين للحصول على سيارة جديدة بدلا من الأخرى القديمة.

كل من تجاوز 55 عاما غير مؤهل للمشاركة في المبادرة

ويأتي على رأس تلك الفئات أصحاب المعاشات، وكل من تجاوز عمره 55 عاما، حيث تنص شروط المبادرة على ألا يزيد سن المتقدم عن هذا العمر، كشرط أساسي، وهو الشرط الذي يفسره المصدر، في تصريح لـ«الوطن» بأنه ضرورة من أجل ضمان إمكانية سداد أقساط القرض الذي سيحصل عليه المتقدم من خلال البنك، موضحا أنه «من غير الطبيعي أن يضمن البنك حقه لدى المستفيدين من خلال مفردات مرتب وما يثبت وجود ثابت ومنتظم لعدة سنوات».

وبحسب تصريحات سابقة لوزيرة التجارة والصناعة، نيفين جامع، فإن هذا الشرط قد يتم النظر فيه، حال وجود زيادة في أعداد طلبات المتقدمين فوق هذه السن، موضحة أن الوزارة قد تدرس عمل نظام خاص بمن هم فوق السن في تلك الحالة.

ومن المقرر أن تبدأ وزارة التجارة في مخاطبة المتقدمين المؤهلين لمبادرة إحلال السيارات التي مر على إنتاجها 20 عاما، خلال الأسبوع الجاري، حيث قال مصدر مسؤول في الوزارة في تصريحات سابقة لـ«الوطن» إنه من المقرر مخاطبة المواطنين المؤهلين عبر رسائل نصية أو البريد الإلكتروني خلال الأيام القليلة الماضية، موضحا أن وزارة المالية بدأت في تجهيز التفاصيل الخاصة بالحافز الأخضر المقدم لأصحاب السيارات القديمة.

وأكد المصدر أن المبادرة لا تتيح لكل من تقدم إلى المبادرة الحصول على سيارة جديدة، حيث إن هناك عدد من الفئات التي سيتم استثنائها حتى لو قامت بالتسجيل والتقديم عبر موقع المبادرة.

وبحسب شروط المبادرة، فإن فئة المالكين لسيارات تم تصنيعها في العام 2002 فيما أعلى، لن يتمكنوا من الحصول على السيارة الجديدة، حيث تنص المبادرة على أن السيارات التي ينطبق عليها الشروط هي التي تجاوز عمرها 20 عامًا من تاريخ إطلاق مبادرة الإحلال، أي السيارات موديل عام 2001، فيما أقل.

فئة أخرى لن تتمكن من الحصول على السيارة الجديدة، وهي فئة من امتلكوا سيارات قديمة بعد تاريخ 4 يناير، أي يوم إطلاق المبادرة، ولن تكون هذه الفئة ضمن المؤهلين للقبول في المبادرة، حيث تشترط المبادرة أن يكون تم نقل ملكية السيارة قبل يوم 4 يناير الماضي، وبالتالي فلن يتم قبول السيارات التي تم شرائها ونقل ملكيتها بعد ذلك التاريخ.