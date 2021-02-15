منير: بعد وفاة الأبنودي وحجاب مبقاليش حد ولازم أتعامل مع مواهب جديدة

كشف الفنان محمد منير، عن تعاونه مع المواهب الجديدة والشباب في ألبوماته، حيث قال «لو بصيتوا على الألبومات اللي عندي، هتلاقوني بتعامل مع الشباب والمواهب الجديدة، لأن مبقاش فاضل حد ليا دلوقتي، عبدالرحمن الأبنودي مات، وعبدالرحيم منصور مات، وسيد حجاب مات».

وأضاف «منير»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج « كلمة أخيرة»، مع الإعلامية لميس الحديدي، على شاشة «ON»: «مبقاش فاضل لي غير مجدي لبيب ربنا يديله الصحة، وغالبا أغنيته الشهر الجاي، هو ده اللي فاضل من الحلوين، غير كده بقى بتعامل مع المواهب الجديدة، وبأخذ وقت طويل معاهم».

وتابع: «بأخذ وقت مع الناس الجديدة، في التدقيق، وبشوف أغانيهم وشغلهم بشكل تاني، وبتعب الناس اللي بيوزعوا ليا واللي بيكتبوا ليا الشعر، واللي بيلحنوا، أنا اتعاملت مع ناس كبيرة، زي صلاح جاهين وأحمد فؤاد نجم وسيد حجاب».