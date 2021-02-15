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بايرن ميونيخ ينجو من سقوط درامي في ثلوج البوندسليجا

كتب:

عبدالرحمن محمود
11:56 م | الإثنين 15 فبراير 2021
بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

تعادل بايرن ميونخ مع أرمينيا بيلفيلد بثلاثة أهداف لكل فريق في اللقاء الأول للعملاق البافاري بالدوري الألماني، بعد تحقيق لقب كأس العالم للأندية في قطر.

وأقيمت المباراة وسط الثلوج والأجواء الباردة، التي هطلت بشكل كبير على ملعب المباراة أليانز أرينا، حيث أوقف الحكم المباراة لعدة دقائق قبل أن يتم استئنافها بشكل طبيعي في الشوط الأول.

وأحرز ميشيل فلاب هدف أرمينيا بيلفيد الأول في الدقيقة التاسعة من زمن الشوط الأول، قبل أن يضيف أموس بيبر الهدف الثاني في الدقيقة 37.

وعدّل روبرت ليفاندوفسكي النتيجة لصالح بايرن ميونيخ في الدقيقة 48، قبل أن يضيف كريستيان جباور الهدف الثالث للضيوف في الدقيقة 49.

وعاد كورينتين توليسو بسجل الهدف الثاني لبايرن ميونيخ في الدقيقة 57، قبل أن يدرك ألفونسو ديفيز هدف التعادل محرزا الهدف الثالث في الدقيقة 70.

ويحتل بايرن ميونخ صدارة جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 49 نقطة بفارق 5 نقاط عن لايبزيج صاحب المركز الثاني، وإن كان هانز فليك قد جعل من بايرن ميونخ الفريق الذي لا يقهر على مستوى كل البطولات بعدما توّج بلقب دوري أبطال أوروبا على حساب باريس سان جيرمان الفرنسي بهدف نظيف.

بينما يأتي أرمينيا في المركز الـ16 برصيد 18 نقطة.

وكان بايرن ميونيخ قد توّج بالسادسية بعد فوزه بلقب كأس العالم على حساب تيجيريس المكسيكي بهدف نظيف في المباراة النهاية التي جمعتهما يوم الخميس الماضي، كما انتصر العملاق البافاري على الأهلي في الدور نصف النهائي بهدفين دون رد.

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