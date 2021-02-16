شريف منير بعد المشاركة في «السرب»: أعبر فيه عن مدى حبي لمصر

علق الفنان شريف منير، على دوره في فيلم «السرب» المرتقب، والذي يوضح ثأر الدولة المصرية لـ 21 مصريا قبطيا تم ذبحهم على أيدي تنظيم «داعش» الإرهابي في مدينة سرت الليبية في فبراير 2015، حيث ذكر أنه يُحب هذه النوعية من الأدوار والأفلام، «لأني من خلال هذه الأعمال بقول للناس أنا بحب مصر، هي دي اللحظات اللي نبين حبنا للدولة».

وأضاف «منير»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «كلمة أخيرة»، مع الإعلامية لميس الحديدي، على شاشة «on»، أن مصر في الوقت الحالي تشهد تحقيق خطوات ناجحة ومهمة وعظيمة تتسم بالثبات والثقة، «أنا بحب بلدي وبحب الإدارة القائمة على إدارة شؤون الدولة، وحاسس بالتنوع والنجاح، ومش بيهمنا أي هجوم من الخارج».

وتابع: «كل يوم بره في قنواتهم يشتمونا ويهاجمونا ونفس الكلام بيقولوه، الإعلام المعادي لمصر بيقولوا نفس الكلام، نفس قلة الأدب اللي بتتقال هنا، هي اللي بتتقال هنا في كل قنواتكم بنفس السفالة، وبيشتموا الإعلاميين والفنانيين، واتعودنا على قلة أدبهم وبقى عادي بالنسبة لينا يومياً زي غسل الأسنان بالمعجون».

وواصل: «أنا بحب الأدوار العظيمة زي مشاركتي مثلا في فيلم السرب، عشان بعبر من خلاله عن مدى حبي والتفاني لبلادنا مصر، أنا مكنتش كده زمان لكن بعد كل الأحداث اللي مرت بها مصر خلال السنوات الماضية حسيت ببلدي أكتر وعشان كده مبسوط وبحب الأدوار الوطنية، زي (أولاد العم)».

وأردف: «أولاد العم كان عمل صحيح قمت فيه بدور إسرائيلي لكن كنت مبسوط بيه لأن أظهر رسالة مهمة إزاي مؤسساتنا الأمنية حاكمة وبتحافظ على البلد وبتدير المنظومة بشكل جيد».