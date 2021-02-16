الخارجية الأمريكية: واشنطن غاضبة بسبب هجوم «مطار أربيل»

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن بلاده غاضبة بسبب الهجوم الصاروخي على «مطار أربيل» في إقليم«كردستان العراق»، الذي يضم قاعدة عسكرية أمريكية، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وأضاف بلينكن، أن التقارير الأولية تشير إلى أن الهجمات قتلت متعاقدا مدنيا وأصابت عددا من أعضاء «التحالف الدولي» ضد تنظيم «داعش» الإرهابي بقيادة واشنطن، من بينهم جندي أمريكي وعدد من المتعاقدين الأمريكيين.

وأعرب بلينكن، عن تعازيه لعائلة المتعاقد المدني الذي قُتل في الهجوم، وللشعب العراقي والعائلات التي تعاني من أعمال العنف.

وأوضح بلينكن، أنه تواصل مع رئيس وزراء حكومة إقليم «كردستان العراق»، مسرور بارزاني لمناقشة الحادث وللتعهد بتقديم دعم واشنطن لجميع الجهود المبذولة للتحقيق ومحاسبة المسؤولين.

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون» إن 14 صاروخا استهدفت قاعدة أمريكية في إربيل، 4 منها أصابت مباني فيها، في الهجوم الذي أسفر عن مقتل متعاقد مدني وإصابة 5 أمريكيين من بينهم جندي.

وقال متحدث باسم «البنتاجون»، إن متعاقدا أمريكيا مدني قتل في الهجوم الصاروخي على المطار، بينما أصيب 6 أمريكيين آخرين، من بينهم جندي.

وكانت خلية الإعلام الأمني في العراق، أعلنت في وقت سابق، أن القائد العام للقوات المسلحة، رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، وجَّه بتشكيل لجنة تحقيقية مشتركة مع اقليم «كردستان العراق» على خلفية الهجوم.

وقالت الخلية، في بيان، إن الكاظمي، وجه بتشكيل لجنة تحقيقية مشتركة مع الجهات المختصة في الإقليم، لمعرفة الجهة التي تقف وراء حادث سقوط عدد من الصواريخ على «مطار أربيل الدولي».

من جانبه، أشار الرئيس العراقي، برهم صالح، إلى أن استهداف «أربيل» يمثل تصعيدا خطيرا وعملا إرهابيا إجراميا، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء العراقية «واع».