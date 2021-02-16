رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة سوء الأحوال الجوية بدمياط

وجهت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، تعليماتها إلى كافة الأجهزة بالمحافظة برفع درجة الاستعداد القصوى للتعامل مع موجة الطقس السئ وسوء الأحوال الجوية المتوقع أن تتعرض لها المحافظة وفقاً لتقارير الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وشددت «المحافظ»، على تفعيل دور غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة لمتابعة الموقف لحظة بلحظة، مؤكدة أيضاً أنه يتم التعامل مع موجات عدم الاستقرار في الأحوال الجوية وفقاً لخطة محددة لمجابهة الأزمة.

كما كلفت المحافظ رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن و شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالدفع بالمعدات اللازمة والتأكد من جاهزيتها لشفط تجمعات مياه الأمطار فور سقوطها، لتيسير الحركة المرورية والتعامل مع أية تداعيات سلبية قد تحدث نتيجة ذلك، مؤكدة على أهمية تكاتف الجهود خلال هذه الفترة.

وفى سياق متصل ناشدت «عوض»، المواطنين بتوخى الحيطة والحذر، والابتعاد عن أي أشجار أو لافتات و أعمدة الإنارة والإعلانات نظرًا لتوقعات بحدوث حركة شديدة للرياح، مؤكدة على تجنب السير بسرعات عالية بالسيارات والحفاظ على مسافات آمنة حفاظاً على سلامة الجميع.

وفي ساق آخر، شنت الوحدة المحلية بمركز و مدينة دمياط برئاسة المحاسب حازم حواس حملة انضباطية مكبرة لمتابعه تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا و رفع الإشغالات .

أسفرت الحملة عن غلق وتشميع 2 مقهي لمخالفتهم قواعد الإجراءات الاحترازية ومصادرة عدد من المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالإضافة إلى تحرير عدد من المحاضر لمخالفات عدم ارتداء الكمامات حفاظا على سلامة المواطنين .

كما شنت الوحدة برئاسة روضة منير نائب رئيس مجلس المدينة لقطاع جنوب حملة إنضباطية مسائيه لرفع كافه صور الإشغالات المتواجدة بمحيط قصر الثقافة وعمر أفندي وميدان سرور لعودة الانضباط للشارع للحفاظ على السيولة المرورية وذلك بتنفيذ إدارة الإشغالات برئاسة محمد رزق وقد تحرير محاضر بالمخالفات وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية.

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