10 إجراءات ورسائل للمواطنين.. «المياه والصرف» تستعد لمواجهة الطقس السيئ

تحسبا لسقوط الأمطار خلال تلك الأيام، التي من المفترض أن تشهد انخفاضا في درجات الحراراة، ومن ثم سقوط أمطار، بحسب هيئة الأرصاد الجوية، استعدت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، من خلال رفع درجات الاستعداد القصوى بشركاتها كافة بمختلف المحافظات.

وأصدر المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، حزمة من التوجيهات للشركات التابعة بالمحافظات كافة، لمواجهة موجة الطقس السيء، خلال الفترة من اليوم الثلاثاء، حتى الخميس المقبل.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، استعدادات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، لمواجهة موجة الطقس السيئ.

1. الانتهاء من تطهير جميع بالوعات الأمطار قبل سقوط الأمطار، واستمرار تطهيرها بصفة مستمرة.

2. إصلاح أي تلفيات ببالوعات الأمطار، وتركيب أغطية لها.

3. تطهير الشبكات والمجمعات وبيارات محطات الرفع، لزيادة طاقتها الاستيعابية.

4. صيانة ورفع كفاءة محطات الرفع الكبرى التي تستقبل التصرفات من المجمعات الرئيسية، ومراجعة وحدات التوليد الاحتياطية.

5. تمركز للشفاطات والمعدات والسيارات (لتغطية المحاور الرئيسية والميادين ومنازل ومطالع الكباري)، وتتمركز في الأماكن المتوقع تجمع المياه بها، من واقع الخبرات السابقة.

6. تجهيز عددا من البدالات والطلمبات الغاطسة لتغطية المناطق الساخنة.

7. التنسيق المستمر مع هيئة الأرصاد الجوية لمعرفة التنبؤات والتوقعات المحتملة لسقوط الأمطار، ومدى كثافتها.

8. رفع درجة التأهب بالخط الساخن 125، ومراكز خدمة العملاء.

9. التنسيق بين غرف طوارئ الشركات، والأخرى التابعة لعمليات المحافظات والجهات المعنية.

10. انتشار جميع أفراد فرق المتابعة الميدانية – فرق التطهير – فرق متابعة المحطات على مواقع العمل كافة، حسب أولوية المواقع.

وتجنبا لحدوث أي أضرار، وخوفا على سلامة المواطنين، وضعت الشركة القابضة عددا من الرسائل والإرشادات، للمواطنين للقيام بها خلال موجة الطقس السيئ المتوقعة، وهي:

- الحفاظ على مسافة أمان أكبر من المعتاد، مع عدم وقوف السيارات على شنايش الأمطار.

- ترشيد استهلاك المياه خلال فترة سقوط الأمطار لتخفيف الضغط على شبكات الصرف الصحي، لاستيعاب أكبر كمية ممكنة من مياه الأمطار.

- تجنب الوقوف أسفل شرفات المنازل القديمة والمتهالكة.

- تجنب البقاء في أماكن مفتوحة في أثناء حدوث البرق.

- عدم الاقتراب من الأسوار والأجسام المعدنية وأعمدة الإنارة والسكك الحديدية، تجنبا لخطر الصعق.

- تدبير الاحتياجات الضرورية.

- تقليل التحرك بالسيارات خلال فترة الأمطار، للسماح لسيارات رفع مياه الأمطار في التحرك بسهولة ويسر.

- تجنب السير بسرعات عالية بالسيارات تتعدى 60 كم/ ساعة.