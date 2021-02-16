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زايد: التأمين الصحي كان يشمل 58% من المواطنين قبل المنظومة الجديدة

وزيرة الصحة: الإقبال على خدمة التأمين الصحي الحالي لا تتجاوز 12%

كتب:

شريف سليمان
10:15 ص | الثلاثاء 16 فبراير 2021
الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان

الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان

قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، إنَّ الإصلاح الصحي يواجه الكثير من التحديات إذ كان التأمين الصحي يشمل 58% من المواطنين، مبينة أنَّ الإقبال على خدمة التأمين الصحي الحالي لا تتجاوز 12%، مع تعدد أنظمة تقديم الخدمة وتمويلها في القطاع الصحي بمصر.

وأضافت وزيرة الصحة، خلال كلمته في افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي عدد من المشروعات في القطاع الصحي على مستوى الجمهورية: «لا يوجد ميكنة ولا ملف طبي لمواطن، وكان ذلك الوضع قبل منظومة التأمين الصحي الشامل، لكن برؤية القائد بضرورة وجود تأمين صحي شامل، استهدفنا أن تشمل المنظومة 100% من المواطنين».

وتابعت: «المنظومة ستشهد الحوكمة والفصل بين تقديم الخدمة وتمويلها والرقابة عليها، وهو ما سيتيح تجميع الخدمات في كل المحافاظت تحت مظلة الرعاية الصحية، وسنوفر على الأسرة الإنفاق من الجيب، وهو مؤشر مهم جدًا من البنك الدولي لأن بعض الدول تعاني من الإفقار من أجل الإنفاق على الصحة».

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