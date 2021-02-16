السيسي: المواطن لا يشعر بالسعادة والرضا بسبب الزيادة السكانية

علق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على الزيادة السكانية، قائلا: «مطلوب مننا نحقق أرقام تلبي احتياجات الناس، بمعنى إذا خرج لسوق العمل 900 ألف فرد كل عام، هيصعب على أي دولة توجد لهم فرص تشغيل حقيقية».

وأضاف «السيسي»، في كلمته خلال افتتاح عدد من مشروعات القطاع الصحي: «فرصة العمل تتراوح تكلفتها ما بين 100 ألف إلى مليون جنيه، ويجب علينا أن يكون لدينا استثمارات بـ100 مليار، لتوفير فرص عمل لهم، المواطن يشعر بعدم السعادة وعدم الرضا نتيجة عدم قدرة الدولة على تلبية متطلباته، لأن النمو السكاني يلتهم كل الموارد».

وتابع: «لو احنا 100 مليون النهارده، أنا بقولكم الرقم المناسب للـ100 مليون، هو تريليون دولار، يعني 16 تريليون جنيه، ده الرقم اللي يتناسب مع عدد سكاننا، لو الرقم ده مش موجود، يبقى لازم تعرفوا إن ده سيؤثر على كل القطاعات بشكل سلبي، ولن تجدوا ما تتمنوه».

وأضاف: «أنا من سنة أو أكتر قولت النمو السكاني أمن قومي، لأنه في الآخر بيخلي المواطن مش راضية، ومادام المواطن مش راضي، هيبقى مستفز وحد ممكن يعبث في عقله ويقوله اللي انت فيه ده هو عيب دولة وحكومة، لكن اللي احنا فيه ده هو ظروف حالة، حالتنا، مش عيب أبدا حكومة بغض النظر عن أداء أي حكومة وأي رئيس».

وواصل: «بقول لكل مفكر ومثقف وسياسي بيتكلم في الموضوع ده ويهمه أمان واستقرار مصر، لازم يعرف ان عمره ما يحصل ده إلا لما فيه أرقام معتبرة تلبي احتياجات الناس، فرصة العمل بتتراوح ما بين 100 ألف إلى مليون جنيه، عشان أعمله تشغيل، فمين هيقدر على ده؟».