أمطار متوسطة ورياح في الدقهلية وانخفاض بدرجات الحرارة

هطلت أمطار متوسطة على معظم أنحاء محافظة الدقهلية اليوم، في أوقات متفرقة، مع انخفاض شديد في درجات الحرارة بالمقارنة بالأيام الماضية، ونشاط للرياح، ما تسبب في توقف أعمال الصيد في بحيرة المنزلة، وظهور تراكمات مياه الأمطار، خاصة في الأماكن المنخفضة من الشوارع.

وأعلنت شركة مياه الدقهلية حالة الطوارئ، وأصدر المهندس خالد حسين نصر، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية؛ تعليمات مشددة بضرورة تواجد مديري المناطق التابعة، والإدارات الفنية في محل عملهم، ورفع درجة الاستعداد القصوى، وجاهزية المعدات والمحطات، والنوبتجيات، وسيارات الكسح، بالإضافة إلى المراجعة المستمرة والتنسيق مع الوحدات المحلية ومجالس المدن، وذلك لحين انتهاء موجة الطقس، والإبلاغ بأي أحوال طارئة في حينه لإدارة الخط الساخن، وذلك بناء على البيان الوارد من هيئة الأرصاد الجوية المصرية، والذي مفاده إحتمالية تعرض البلاد لسقوط أمطار غزيرة، وهبوب عواصف شديدة، بداية من اليوم.

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وناشدت محافظة الدقهلية المواطنين، بأنه في حالة سقوط أمطار عدم الاقتراب من أى مصدر من مصادر الكهرباء، أعمدة الكهرباء والإنارة العامة المتواجدة بالشوارع والحدائق والنوادى والمناطق المتضررة لاقدر الله من سوء الأحوال الجوية خاصة الموجودة بالقرب من اى تجمعات للمياه.

وأكدت المحافظة علي أن الجهات المعنية (الصحة، الاسعاف، الحماية المدنية والرى، شركة المياه) تتعامل وتتواصل مع غرفة العمليات بالمحافظة على مدار 24 ساعة لتلقي جميع البلاغات الخاصة بتجمعات مياه الأمطار حال سقوطها، والمتابعة لحالة الشوارع المختلفة ورصد أي حالات طارئة لسرعة التعامل معها.

وأوضحت أنه تم حصر شامل للأماكن التي تتراكم بها مياه الأمطار وذلك من خلال التنسيق بين جميع الجهات المعنية من مديرية الري وشركة مياه الشرب على مستوى المحافظة، وتم توجيه سيارات الشفط والكسح ومعدات الصرف اللازمة بالشوارع الرئيسية والفرعية والميادين المختلفة لمواجهة تراكم أي كميات مياه الأمطار والتدخل الفوري في حالة حدوث أي مشكلة.

وأهابت محافظة الدقهلية بالمواطنين، توخي الحذر أثناء السفر علي الطرق السريعة خلال سقوط الأمطار، مؤكدا استمرار رفع درجة الاستعداد بجميع أجهزة المحافظة، واستمرار العمل بجميع غرف العمليات الفرعية بالقرى والمدن والأحياء والمراكز وايضا بجميع قطاعات المرافق التي تشمل، شركة مياه الشرب والصرف الصحي والطرق الري والغاز الكهرباء والتواصل المستمر مع غرفة العمليات الرئيسية على مدار الساعة لسرعة التجاوب الفوري مع كافة الحالات الطارئة حرصا على حياة المواطنين وسلامه المباني والمنشأت مؤكدا على ضرورة مراجعة كافة الاستعدادات بجميع المستشفيات والمدارس واماكن التجمعات السكانية من أجل موسم شتاء آمن.