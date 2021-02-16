الأقصر ترفع درجة الاستعداد تحسباً لسوء الأحوال الجوية

أعلنت محافظة الأقصر، اليوم الثلاثاء، رفع حالة الاستعداد إلى الدرجة القصوى، تحسباً لسوء الأحوال الجوية والأمطار المحتملة، حسب توقعات هيئة الأرصاد الجوية.

وطالب محافظ الأقصر، المستشار مصطفى الهم، برفع درجة الاستعداد نظراً لسوء الأحوال الجوية، بناءً على تقرير هيئة الأرصاد الجوية المرسل إلى الإدارة العامة للأزمات والكوارث، برفع درجة الاستعداد على مستوى المراكز والمدن، لاحتمالية سقوط أمطار ونشاط الرياح المحملة بالأتربة، كما رفعت إدارة الحماية المدنية من درجة الاستعداد تحسباً لوقوع أي حرائق.

وأهاب محسن الشامي، مدير الإدارة العامة للأزمات والكوارث، بتوخي الحذر وتجنب السرعه أثناء القيادة على الطرق السريعه والصحراوية والزراعية داخل المحافظة وخارجها، نظراً لنشاط وسرعة الرياح المحمله بالأتربة.

كما طالب بعدم ترك السيارات أسفل الأشجار واللوحات الإعلانية، وعدم إشعال النيران في مخلفات زراعات القصب، نظراً لسرعة الرياح واحتمالية انتقالها للزراعات الأخرى والمنازل وعدم السيطرة عليها.

وشدد الشامي على أهمية الاسترشاد بالخطوط الأرضية، وزيادة مسافات الأمان بين السيارات، مع استخدام آلة التنبيه على فترات متقطعة، لإشعار الآخرين بوجود سيارة في حالة انعدام الرؤية، مع ابلاغ غرفة العمليات الرئيسيه بالمحافظة بأى طارئ، على رقم 0952374903.

وشهدت محافظة الاقصر تكاثف للغيوم المتوسطة والمنخفضة، اليوم الثلاثاء، بدون سقوط أمطار أو عواصف ترابية، ولم ترد أي بلاغات إلى غرفة العمليات، بشأن اندلاع حرائق أو وقوع حوادث، حتى مساء اليوم.

وتسببت موجة من التقلبات الجوية، شهدتها محافظة الأقصر في وقت سابق من العام الماضي، في اندلاع عدة حرائق في أشجار النخيل وزراعات القصب، كما تسببت في انقطاع التيار الكهربائي، وسقوط عدد من اللوحات الإعلانية.