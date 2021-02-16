النقض تتسلم الطعن على حكم براءة المتهمين بـ«تعرية سيدة الكرم»

تسلمت محكمة النقض صحيفة الطعن على الحكم الصادر عن محكمة جنايات المنيا، ببراءة المتهمين في القضية المعروفة إعلامياً باسم «تعرية سيدة الكرم»، خلال الأحداث التى وقعت في قرية «الكرم»، التابعة لمركز أبوقرقاص، جنوب محافظة المنيا، خلال شهر يونيو 2016.

وقال شريف أديب، محامي أسرة «سيدة الكرم»، إنه أودع صحيفة الطعن بمحكمة النقض، وأرفق بها مذكرة بأسباب الطعن، بعد تفنيد وفحص أوراق القضية، وإبداء ما يؤكد حق السيدة في العدالة، وطلب نقض الحكم، والقضاء مجدداً بمحاسبة المتهمين فى هذه الجريمة، التي هزت الرأي العام المصري.

وأكد أنه متفائل في رد حق السيدة، التي تحرك لها ومن أجلها الرأي العام المصري بأكمله، بعد صدور الحكم ببراءة 3 متهمين في القضية، لافتاً إلى أنه بعد إيداع صحيفة الطعن ومذكرة أسباب الطعن، ينتظر سرعة تحديد جلسة للنقض.

وتولى «أديب» قضية السيدة «سعاد ثابت»، 70 سنة، المعروفة باسم «سيدة الكرم»، بعد الحكم ببراءة المتهمين، حيث التقى المجني عليها، واستمع منها إلى تفاصيل الأحداث، وبحث سير التحقيقات وما قدمه دفاع الخصوم، وما ورد بأسباب وحيثيات حكم البراءة.

وفي وقت سابق، أمر النائب العام، المستشار حمادة الصاوي، بتكليف المكتب الفني في مكتبه، بدراسة أوجه الطعن على الحكم الصادر ببراءة المتهمين في قضية «سيدة الكرم»، فور إيداع محكمة الجنايات، التي أصدرت الحكم، أسبابه.

وقضت محكمة جنايات المنيا، في 17 ديمسبر الماضي، ببراءة 3 متهمين في القضية، الذين كانوا يواجهون اتهامات بـ«تعرية» المجني عليها، وهم «نظير إسحاق»، وشقيقه «عبد المنعم»، ووالدهما «إسحاق»، وذلك عقب 12 شهراً من صدور حكم غيابي، قضى بمعاقبتهم بالسجن لمدة 10 سنوات.