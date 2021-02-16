«لا يبيع الوهم».. أستاذ إعلام يستعرض المبادئ التي ترسيها خطابات السيسي

قال الدكتور سامي عبدالعزيز، أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، إن حديث الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم، خلال افتتاحه لعدة مشروعات، يؤكد مجموعة من المبادئ، لافتا إلى أنه يعتقد أن تلك المبادئ أصبحت راسخة، في خطابات الرئيس العامة، سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي، أو حتى على مستوى خطاباته التي يوجهها للرأي العام.

لا ينافق الرأي العام

وأضاف «عبدالعزيز»، خلال مداخلة هاتفية الثلاثاء، مع برنامج «حضرة المواطن»، المذاع على شاشة «الحدث اليوم»، ويقدمه الإعلامي سيد علي، أن ما لاحظه على خطاب الرئيس اليوم بالأخص، يؤكد أن هذا الرجل لا ينافق الرأي العام، موضحا أن الرئيس لا يقول للمواطن إنه «عسل يا مواطن، ولا في نفس الوقت بيقوله أنت المسؤول عن مشكلات الدولة».

وأشار أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، إلى أن هذا يعني أن خطاب الرئيس يوضح أن مشكلات الدولة وحلولها مسؤولية تضامنية بين المواطن والدولة بكل أجهزتها.

لا يبيع الوهم

وشدد أن المبدأ الثاني الذي نستخلصه من خطاب الرئيس، أن هذا الرجل لا يبيع الوهم ولا يخدع الناس، وإذا كانت هناك قرارت صعبة يعلن أهميتها وضرورة الأخذ بها، حتى وإن كان لها بعض الآثار على المدى القصير، ولكن نتائجها على مدى الطويل تثمر خيرا.

واستشهد أستاذ الإعلام بما حدث في 2015، حين أصدر البنك المركزي قراره بتحرير سعر الصرف، وحينها أجهزة الدولة جميعها اعترضت على هذا القرار، بخلاف رئيس الجمهورية الوحيد الذي سانده، لدرجة أنه قال حينها لتلك الأجهزة «لو موقفتوش ومعندكوش البديل، شوفكلوا حد غيري».

وواصل، إذا اليوم الرئيس يؤكد مجموعة مبادئ ومرتكزات في خطابه للرأي العام، ولفت «عبدالعزيز» إلى أنها تدعو جميعها إلى الاحترام.

وأردف أنه للأسف المصريون يتعاملون مع مشكلة الزيادة السكانية بشكل موسمي، «كأنها موضة»، بدليل أن آخر حملة موسعة لتنظيم الأسرة كانت في 2009، أي ما يقرب منذ 11 سنة، فيما عدا حملة قصيرة المدى قامت بها الوزيرة السابقة الدكتورة غادة والي.