عاجل.. إصابة منى الحسيني بكورونا: هقدر عليه بقوة لا إله إلا الله

أعلنت الإعلامية منى الحسيني، عن إصابتها بفيروس كورونا، بعدما تبينت إيجابية المسحة التي أجرتها داخل أحد المعامل الخاصة، داعية الجمهور بالدعاء لها لحين تماثلها للشفاء.

وكتبت منى الحسيني، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «الكورونا أكبر عدو لعين، بس إن شاء الله هقوى عليه بقوة لا إله إلا الله، ودعواتكم أحبائي.. دمتم بصحة وعافية يارب».

وكانت المذيعة الشابة لينا صالح، ابنة الإعلامية لينا صالح، قد نشرت دعاءً عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، قائلة: «ربنا يكفينا شر المستخبي.. يكفينا شر انقلاب الحال، يكفينا شر سلب نعمة الأهل والصحة والعمر بعد العطاء، يكفينا شر الابتلاءات اللي تشقلب الحال، يكفينا شر الأقدار اللي عمرنا ما عملنالها حساب، يكفينا شر المصايب اللي منقدرش نستوعبها، يكفينا شر الصدمات يارب، يكفينا أي شر جاي يارب».

وفي سياق آخر، كان الإعلامي خيري رمضان، قد أعلن قبل قليل عن إصابة الإعلامية رضوى الشربيني، مُقدمة برنامج «هي وبس»، بفيروس كورونا، هي ووالدتها وشقيقها.

وقال خيري رمضان، خلال برنامج «حديث القاهرة»، عبر قناة «القاهرة والناس»، إن رضوى الشربيني أجرت مسحة كورونا، وتبين سلبيتها اليوم الثلاثاء، فيما دخلت والدتها العناية المركزة، بعد انخفاض نسبة الأكسجين، ووجود صعوبة في عملية التنفس.