«حديث المساء».. متحدث الوزراء يكشف تفاصيل قرار مد إجازة منتصف العام

تقدم «الوطن»، لقرائها ملخصا لأبرز ما تناولته برامج الـ«توك شو» المسائية ليوم السبت، وأبرز الفقرات والمداخلات الهاتفية التي احتواها كل برنامج؛ إذ ناقشت بعض القضايا والمسائل المهمة في مصر، واهتمت جميعها حول قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا بشأن أسباب مد أجازة منتصف العام أسبوعا، وموعد استئناف الدراسة، وحديث المساء نرصده لكم كما يلي:

وقال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء في تصريحات تلفزيونية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي كان وراء توجيه الحكومة بتأجيل امتحانات الطلاب وإعطائهم فرصة للاستذكار، واستكمال الدراسة عن طريق التعليم عن بعد، حيث كانت الفترة التي صدر فيها هذا القرار كانت تشهد زيادة في أعداد إصابات فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» لذا كان هناك توجيه رئاسي بتأجيل الامتحانات وعقدها في فترة لاحقة.

«الحياة اليوم» مع الإعلامية لبنى عسل

وقال «سعد» خلال مكالمة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، خلال برنامجها «الحياة اليوم»، المذاع على شاشة قناة «الحياة»، إن المؤتمر الصحفي الذي سيعلن فيه الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني، عن كيفية إجراء امتحانات الصف الدراسي الأول، واستكمال الدراسة بالمدارس في الصف الدراسي الثاني، سيحقق ارتياحا كبيرا لدى الأسر المصرية؛ لأن القرارات التي ستعلن تُحقق ما في صالحهم، من ناحية الإجراءات الاحترازية.

وأضاف المتحدث باسم رئاسة الوزراء، أنه يّعلم القرارات الذي سيسردها وزير التعليم غدًا لكنه لن يفصح عنها، وسيستمع مثله مثل الجميع للمؤتمر الصحفي، والذي سيجري فيه تحديد هل ستكون الامتحانات «أون لاين» أم من المدارس، وآلية استكمال الفصل الدراسي الثاني.

وأشار «سعد» إلى أنه من الأفضل طبعا استئناف الدراسة، خاصة أن الطلاب في العام الماضي ضاع منهم 7 أسابيع، عندما جرى تعليق العام الدارسي، ثم أخذوا إجازة صيف طويلة، أعقبها دراسة شهرين ونصف، ثم الإجازة، موضحا: «التعليم المتقطع يضر بالعملية التعليمية».

«كلمة أخيرة» على شاشة ON

كما أجرى المستشار نادر سعد، اتصالا هاتفيا ببرنامج «كلمة أخيرة»، المذاع على شاشة قناة «ON»، وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، قال فيه إن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، استعرضت الوضع الصحي والوبائي في اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا، وأظهرت الأرقام مؤشرات إيجابية بسبب تناقص الأعداد وثبات في الوضع الوبائي، إن لم يكن تحسنا على مدار الأيام الماضية، ما انعكس على انخفاض أعداد المصابين في المستشفيات، وفي الفترة التي انتظم فيها الطلاب في الذهاب إلى المدارس والجامعات كانت الإصابات بينهم منخفضة وتكاد تكون لا تُذكر، مشيرًا إلى أن التعليم عن بُعد وسيلة احتياطية يتم اللجوء إليها في حالة الأزمات.

وأكد المتحدث باسم مجلس الوزراء، أنه «في الفترة الماضية التي لم يذهب فيها الطلاب إلى المدارس والجامعات زادت الإصابات بينهم بسبب عدم التزامهم، صحيح أنهم لم يذهبوا إلى المدارس والجامعات، لكنهم ترددوا على أماكن أخرى تزداد فيها إمكانية الإصابة».

«مساء DMC» مع الإعلامية إيمان الحصري

وخلال برنامج «مساء DMC»، المذاع على شاشة قناة «DMC»، الذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري، قال المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنه لا يستقيم أن تلجأ الدولة المصرية إلى الأبحاث للعالم الثاني على التوالي، لكن يجب اللجوء إلى الامتحانات الفعلية وأن يعود الطلاب إلى المدارس والجامعات بطريقة تحافظ عليهم وتحفظ لهم التعليم الحقيقي.

وتابع المستشار نادر: «الترم الأول كان ماشي كويس باجراءات منضبطة، غدًا سيعلن استكمال الترم الثاني، وكيف ستجرى الامتحانات في الفصول الدراسية المختلفة وفصول النقل، نفس الشيء بالنسبة للجامعات».

برنامج «من مصر» مع الإعلامي عمرو خليل

وكشف «سعد» ببرنامج «من مصر»، المذاع على شاشة قناة «CBC»، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، أن الهدف من مد الإجازة للطلاب هو إعطاؤهم مسافة بينية قدرها 14 أو 13 يوما ما بين الإعلان الفعلي عن الجداول وإجراء أول امتحان على الرغم من أنه كان على الطلاب الاستعداد الفترة الماضية للامتحانات؛ نظرا لطول فترة إجازة منتصف عام: «كنا متوقعين أول لما نقول الجداول هيقولوا مكنش عندنا فرصة».

وبالنسبة للتطعيمات قال المستشار نادر سعد، إن يوم السبت المقبل سيشهد استكمال تطعيم باقي الأطقم الطبية؛ إذ جرى التركيز خلال الفترة الماضية على تطعيم الأطقم الطبية الموجودة في مستشفيات العزل والحميات، بينما المرحلة المقبلة ستشهد تطعيم باقي الأطباء في أي مكان وأيا كان نوع المستشفى؛ نظرا لأنهم «في وش المدفع»، فيما يخص مواجهة كورونا.