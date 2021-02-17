الأقمار الصناعية تظهر تكوّن سحب ممطرة تتجه للقاهرة والصعيد (صور)

نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، عبر صفحتها على فيس بوك، أحدث صور للأقمار الصناعية حول حركة السحب على أنحاء الجمهورية، موضحة وجود سحب منخفضة ممطرة على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري والدلتا، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون مصحوبة بالبرد على بعض المناطق.

وتابعت هيئة الأرصاد، أنّ السحب المنخفضة الممطرة ستنخفض إلى المناطق الداخلية، لتشمل مناطق من القاهرة وشمال الصعيد وسيناء مع تقدم ساعات النهار.

وأوضحت أنّ نشاط الرياح على الأنحاء كافة، يعمل على زيادة الإحساس بالبرودة، ويكون مثير للرمال والأتربة على الأنحاء كافة، يصل لحد العاصفة على الأماكن المكشوفة وشمال الصعيد، متابعة: «سنتابع معكم على مدار اليوم، دمتم بخير».

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 17 فبراير 2021

القاهرة العظمى 12 والصغرى 6.

الإسكندرية العظمى 12 والصغرى 9.

مرسى مطروح العظمى 13 والصغرى 8.

سيوة العظمى 11 والصغرى 6.

بورسعيد العظمى 13 والصغرى 10.

دمياط العظمى 13 والصغرى 9.

الإسماعيلية العظمى 13 والصغرى 8.

السويس العظمى 13 والصغرى 8.

العريش العظمى 13 والصغرى 9.

طابا العظمى 13 والصغرى 9.

سانت كاترين العظمى 8 والصغرى -2.

شرم الشيخ العظمى 17 والصغرى 11.

الغردقة العظمى 18 والصغرى 11.

الفيوم العظمى 12 والصغرى 6.

بني سويف العظمى 13 والصغرى 6.

المنيا العظمى 13 والصغرى 5.

أسيوط العظمى 14 والصغرى 5.

سوهاج العظمى 15 والصغرى 7.

قنا العظمى 17 والصغرى 7.

الأقصر العظمى 16 والصغرى 7.

أسوان العظمى 17 والصغرى 87

الوادي الجديد العظمى 17 والصغرى 8.

شلاتين العظمى 22 والصغرى 15.

حلايب العظمى 19 والصغرى 16.