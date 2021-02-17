مشروعات عملاقة لتطوير وتنمية الموارد المائية (فيديو)

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع عبر القناة الأولى، والفضائية المصرية، ويقدمه الإعلامي حسام الحداد والإعلامية جومانا ماهر والإعلامية ليندا عبداللطيف، تقريرًا تلفزيونيًا بعنوان «مشروعات عملاقة لتطوير وتنمية الموارد المائية».

ويعتبر تعظيم الموارد المائية أحد أهم الأهداف الاستراتيجية للدولة المصرية، كونها تمس حياة المصريين مباشرة خلال الفترة الأخيرة، إذ تحقق في قطاع الموارد المائية العديد من الإنجازات وبلغ المشروعات التي نُفذت بالقطاع 458 مشروعا بتكلفة استثمارية كلية تبلغ نحو 5.6 مليار جنيه في 25 محافظة.

البداية كانت من الحملة القومية لإنقاذ النيل بتكليف رئاسي إلى جميع أجهزة الدولة، لحماية نهر النيل من أشكال التعدي ومعاقبة المخالفين وفقا للقانون، واتجهت الدولة لإنشاء محطات تحلية مياه البحر وجار تنفيذ 23 محطة تحلية، إضافة إلى 16 محطة ضمن الخطة العاجلة.

ويعد المشروع القومي لتأهيل الترع الذي أطلقته الحكومة واحدا من أبرز المشروعات في هذا القطاع، ويستهدف كمرحلة أولى تأهيل نحو 7 آلاف كم من الترع بتكلفة إجمالية تبلغ 18 مليار جنيه بحلول منتصف عام 2022.

وعن مشروعات إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي فقط تم تطوير البرنامج ورفع كفاءة المصارف إذ بلغ عدد محطات إعادة استخدام مياه المصارف الزراعية بمحافظات الدلتا نحو 350 محطة خلط بعد إضافة 118 محطة خلال آخر عامين.