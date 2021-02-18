حظك اليوم الخميس 18-2-2021 برج العذراء على الصعيد المهني والعاطفي

يميل مولود برج العذراء للكلاسيكية، وهو شخص محافظ، لا يحب أجواء التحرر، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ يساعدك أن تزن الأمر بعقلانية كي تتوصل للحل الأمثل.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط.. تساعدك اليوم يقظتك الذهنية على إصلاح علاقاتك.

مشاهير برج العذراء

من أبرز مشاهير برج العذراء الفنانة هيدي كرم، ويوافق تاريخ ميلادها 28 أغسطس.