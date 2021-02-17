رياح شديدة بالإسكندرية.. انهيار سقف وإشارة مرور وتحطم سيارة

تسببت الرياح الشديدة التي ضربت مدينة الإسكندرية، اليوم الأربعاء، في سقوط سقف صاج بشارع مسجد الفقي في منطقة سيدي بشر بحري شرق المدينة، دون حدوث إصابات.

تلقت غرفة عمليات حي المنتزه أول بلاغاً يفيد بسقوط سقف صاج بين عقارين في شارع مسجد الفقي، أمام نفق محمد نجيب، مما يهدد حياة المارة والسكان.

وقالت جيهان مسعود، رئيس حي المنتزه أول، إنه جرى الدفع بلجنة من إدارة المتابعة، لرفع السقف المعلق بين العقارين، حفاظاً على حياة المارة.

كما تسببت سرعة الرياح في سقوط إشار مرور بتقاطع شارعي قناة السويس وبورسعيد، في منطقة الشاطبي بحي وسط الإسكندرية، دون حدوث إصابات أو خسائر بالسيارات.

وشهد طريق كورنيش الإسكندرية، وتحديداً منطقة ميامي، سقوط عامود إنارة والأسوار الخشبية لعدد من الشواطئ، بسبب شدة الرياح والعواصف.

وفي سياق متصل، ورد بلاغ إلى غرفة عمليات حي الجمرك يفيد بسقوط شجرة على سيارة تاكسي في شارع الباب الأخضر، بمنطقة باب الكراستة، التابعة لمنطقة اللبان.

وتسبب سقوط الشجرة في تلفيات وتحطم السيارة، التي تصادف وقوفها على جانب الطريق، وجرى رفع الشجرة، وإعادة تسيير حركة المرور مرة أخرى.

وتتعرض الإسكندرية، منذ صباح أمس، لأسوأ موجة من الطقس السيئ هذا العام، يصاحبها هطول أمطار غزيرة ورياح باردة وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة وصل إلى حد الصقيع.

وبلغت سرعة الرياح 50 عقدة في الاتجاه الشمالي الغربي، فيما تراوح ارتفاع أمواج البحر المتوسط بين 4.5 إلى 5 أمتار.