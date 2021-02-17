ضبط منشطات جنسية داخل محل تجاري بطريق الساحل الشمالي

شنت أجهزة الرقابة التموينة بمحافظة الإسكندرية حملة مكبرة في مناطق غرب المحافظة، اليوم الأربعاء، أسفرت عن ضبط كمية كبيرة من المواد الغذائية منتهية الصلاحية، ومنشطات جنسية داخل أحد المحلات على طريق الساحل الشمالي.

وتمكنت الحملة عن ضبط أحد المحلات في منطقة الكيلو 42 على طريق الساحل الشمالي، وبه مواد غذائية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر، كما تم اكتشاف بيعه لمنشطات جنسية مجهولة المصدر، حيث تم التحفظ على 200 عبوة من ذلك المنشط.

وقامت إدارة تموين برج العرب، برئاسة محمد العدوي، مدير الادارة، وإشراف إبراهيم مرسال، رئيس الرقابة، بالاشتراك مع مباحث التموين، بشن حملات على نطاق الإدارة، والتي أسفرت عن ضبط ذلك المحل، وتحرير محضر حيازة وعرض سلع غذائية منتهية الصلاحية وسلع أخرى مجهوله المصدر للبيع.

وتم ضبط والتحفظ على الكميات التي تمثلت في: (22 علبة أم علي 140 جرام منتهية الصلاحية، و83 زجاجة بيبسي ليمون واحد لتر منتهية الصلاحية، و16 باكو بسكويت بيتي فايف منتهية الصلاحية، و9 زجاجات عصير عبور لاند تفاح 1 لتر منتهية الصلاحية، و4 عبوات شاي الغزالتين 250 جرام منتهية الصلاحية، و270 علبة سجائر مجهوله المصدر أنواع مختلفة، و200 عبوة منشط جنسي مجهول المصدر).

وتم تحرير محضر حيازة مواد غذائية مجهولة المصدر وغير مدون عليها أي بيانات، واستخدام اسم وعلامة تجارية لأحد المطاعم بمدينة برج العرب، بناءً على شكوى واردة إلى مباحث التموين.

كما تم ضبط والتحفظ على الكميات الآتية: (15 طبق كبدة مستوردة مجهولة المصدر وغير مدون عليها أي بيانات بإجمالي 15 كيلوجرام تقريباً، و3 جركن زيت طعام مجهول المصدر وغير مدون عليها أي بيانات بإجمالي 45 كيلوجرام تقريباً، و4 أطباق سجق مجهول المصدر وغير مدون عليها أي بيانات بإجمالي 3 كيلوجرامات تقريباً).

وجرى التحفظ على الكميات المضبوطة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفات، للعرض على وكيل النائب العام لمباشرة التحقيق واستكمال الإجراءات.

يأتي تنفيذ هذه الحملات تنفيذاً لتعليمات وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، واستجابة لشكاوى المواطنين، وفي إطار تشديد الرقابة على الأسواق والمحلات والمطاعم، والتحقيق الفوري في أي شكاوى ترد من المواطنين.