بعد إعدادية الشرنوبي.. شروط الانضمام لنقابة المهن الموسيقية

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورًا لشهادة المرحلة الإعدادية للفنان محمد الشرنوبي، في إشارة لعدم استكمال دراسته في المرحلة الثانوية والجامعية.

واستنكر البعض انضمام «الشرنوبي» لنقابة المهن الموسيقية، كونه لم يحصل على مؤهل عال، وفي هذا الصدد، ترصد «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة، شروط الحصول على عضوية المهن التمثيلية.

الأوراق المطلوبة للحصول على عضوية نقابة المهن التمثيلية

شروط للحصول على العضوية المنتسبة

- تقديم صحيفة الحالة الجناية باسم النقابة.

- تقديم الموقف من التجنيد (للذكور).

- تقديم المؤهل الدراسي (إجادة القراءة والكتابة) أو اثبات قيد لطلاب المعاهد والكليات الموسيقية.

- تقديم عدد 4 صور شخصية 4×6

- رسم قيد وامتحان 500 جنيه طابع دمغه 1جنيه.

- رسم قيد فقط 250 جنيه لخرجي المعاهد والكليات الموسيقية طابع دمغه 1ج.

شروط للحصول على العضوية العاملة

- تقديم صحيفة الحالة الجناية باسم النقابة.

- الموقف من التجنيد (للذكور).

- المؤهل الدراسي (إجادة القراءة والكتابة)، أو تقديم شهادة البكالوريوس بالنسبة لخريجي الكليات والمعاهد الموسيقية.

- تقديم عدد 4 صور شخصية 4×6 .

- رسم امتحان 400 جنيه لغير الخرجين طابع دمغة 1جنيه.

- رسم قيد فقط 250 جنيها لخريجي المعاهد والكليات الموسيقية طابع دمغه 1ج.

نقابة المهن الموسيقية

وكانت قد صرحت نقابة المهن الموسيقية، أنها لا تضع مؤهلا محددا على أثره يقبل الأعضاء من عدمه، ردا على تسرب مؤهل الفنان محمد الشرنوبي التعليمي، الذي اتضح فيه أنه حاصل على شهادة الإعدادية، وهي التي قدمها للنقابة، وأن شروط قبول الأعضاء مشتغلين أو منتسبين قائمة على المؤهل الدراسي، أو ما ينوب عنه غير المتعلمين، وهو شهادة محو الأمية، ولكن المؤهل لا يشترط أن يكون العضو حاصلا على الابتدائية أو الدكتوراه.

من جهته نوه مصدر بالنقابة بأن هناك العشرات من الأعضاء بالنقابة أعضاء بشهادة محو الأمية، ولديهم مكانتهم الفنية، لكون موهبتهم في صوتهم، وليس تعليمهم، وأن شهادة محو الأمية التي لم يقدمها حسن شاكوش للنقابة كانت السبب الرئيسي وراء تأجيل قبول ورقه حتى الآن، مؤكدا أن المطرب الشعبي لن يقبل في النقابة قبل أن يضع شهادة محو الأمية في ملفه.