«تموين الإسكندرية»: 249 محلا يشاركون في الأوكازيون الشتوي

قال المهندس محمود القلش، معاون مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، للإعلام والاتصال السياسي، إن المديرية قد استخرجت تصاريح لـ249 محلا للمشاركة في فعاليات الأوكازيون الشتوي، وذلك وفقا للقرار الوزاري المنظم لهذا الشأن.

وأضاف القلش، في بيان رسمي، اليوم الأربعاء، أن إدارة التجارة الداخلية شنت حملات على الأسواق برئاسة أحمد عبدالحميد مدير الرقابة التجارية، والتي أسفرت عن تحرير 23 محاضرا لمحلات لم تستخرج تصاريح الاشتراك في الأوكازيون، حيث أن القرار الوزاري المنظم لهذا الشأن يلزم المحلات المشاركة في الأوكازيون بالحصول المسبق على موافقة مديرية التموين والتجارة الداخلية متمثلة في إدارة التجارة الداخلية، كما يلزم الجهات المشاركة الإعلان عن ثمن السلع المعروضة للبيع في التصفية مقترن بالثمن الفعلي للسلع قبل التخفيضات.

جدير بالذكر أن مديرية تموين الإسكندرية؛ كانت قد استعدت لاستقبال موسم التصفية الموسمية الأولى «الأوكازيون الشتوي»؛ حيث اجتمع مدير المديرية مع أحمد عبدالحميد مدير الرقابة التجارية؛ وشدد على أحكام الرقابة التجارية على المحلات التجارية أثناء فترة الأوكازيون والتي بدأت فعاليته يوم الأحد الموافق 7 فبراير ولمدة شهر كامل.

وتقرر أن يكون لكل محل أسبوعين؛ وذلك وفقا لقرار وزير التموين والتجارة الداخلية، وتطبيق القرار الوزاري، حيث يتم إلزام المحلات المشاركة في الأوكازيون بالحصول المسبق على موافقة مديرية التموين والتجارة الداخلية متمثلة في إدارة التجارة الداخلية؛ كما يلزم الجهات المشاركة الإعلان عن ثمن السلع المعروضة للبيع في التصفية مقترنا بالثمن الفعلي للسلع قبل التخفيضات.

يذكر أن إدارة التجارة الداخلية بالمديرية قد حررت العديد من المخالفات المتعلقة بإعلان بعض المحلات عن أوكازيونات وهمية قبل بداية الفعاليات الرسمية له وذلك خلال الفترة الماضية.

وكان الاتحاد العام للغرف التجارية، قد أوضح أنه من المتوقع أن تتراوح نسبة التخفيضات هذا العام بين 20 إلى 50% في كل المحافظات.

فيما أكدت الغرف التجارية بالمحافظات أن موسم التخفيضات المقبل سيشهد اقبالا كبيرا من التجار للمشاركة بشكل رسمي في الأوكازيون لتنشيط حركة التجارة الداخلية والتي شهدت حالة من الركود خلال الفترة الماضية؛ كما أشارت التوقعات السوقية أنه من المتوقع أن يشهد هذا الموسم إقبالا من المستهلكين أكبر من العامين الماضيين نظرا للتحسن المستمر في مستوى الدخل للمواطنين.