نفوق جاموسة صعقاً بالكهرباء وسقوط أشجار وباكيات بالقليوبية

صعقت الكهرباء جاموسة أثناء سيرها بجوار عمود إنارة في قرية نوى، بدائرة مركز شبين القناطر، بمحافظة القليوبية، بسبب وجود ماس كهربائي في العمود، نتيجة الأمطار وسوء الأحوال الجوية، التي تسببت في سقوط عدد من الأشجار وأعمدة الإنارة والباكيات بأنحاء متفرقة من المحافظة.

تلقت الأجهزة الأمنية في شبين القناطر بلاغاً من أهالي قرية نوى بنفوق جاموسة صعقاً بالكهرباء، بسبب ماس كهربائي في عمود إنارة، بسبب الأمطار، وجرى إخطار إدارة الكهرباء، حيث تم الدفع بفريق من الصيانة إلى موقع الحادث، كما تم فصل التيار الكهربائي عن القرية بالكامل، وتم سحب الجاموسة النافقة.

وأعلنت المهندسة أمل فوزي، رئيس مدينة قها، بمحافظة القليوبية، عن سقوط 10 أشجار أمام مركز التطوير بقها، وذلك بسبب موجة الطقس السيئ وهطول الأمطار التي ضربت مدن وقري المحافظة اليوم الأربعاء.

وأشارت رئيس المدينة إلى أن سقوط تلك الأشجار تسبب في قطع أسلاك الكهرباء، وقطع التيار، منوهة إلى أنه يجري التنسيق مع شركة الكهرباء لإصلاح تلك الأعطال، كما تم الدفع بلودر من الوحدة المحلية بقها، لرفع تلك الأشجار من الطريق، لتيسير الحركة المرورية وإعادتها إلى طبيعتها.

كما تسببت موجة سوء الطقس في سقوط باكيتين حديد وعمود إنارة بكوبري المظلات، التابع لحي غرب شبرا الخيمة، وأشار مصدر بحى غرب شبرا الخيمة إلى أنه تم علي الفور إخطار محافظة القليوبية، وتم التواصل مع هيئة الطرق والكباري، لإصلاح تلك الأعطال.

وأشار المصدر إلى أنه تم غلق الطريق الداخلي من كوبري المظلات إلى شبرا الخيمة، حتي الانتهاء من إصلاح العطل، منوهاً إلى أنه لا يوجد خسائر بشرية، ويجري حالياً الإصلاح وعودة الحركة المرورية لطبيعتها.

وفي سياق متصل، أعلنت محافظة القليوبية رفع حالة التأهب على مستوى المحافظة في جميع القطاعات وشركة مياه المحافظة، تحسباً للأمطار المحتملة، وفق توقعات هيئة الأرصاد الجوية، وانتشرت سيارات شفط مياه الأمطار في الميادين والشوارع الرئيسية بمختلف مدن المحافظة.

وشدد اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، على ضرورة اتخاذ التدابير والأعمال الواجب تنفيذها بشبكات المجاري المائية، والتأكد من جاهزية المعدات، مع تكثيف المتابعة والجولات الميدانية للمرور على الأماكن التي قد تمثل مواقع لتجمع المياه والأمطار، ومعالجة الأماكن المنخفضة وعيوب رصف الطرق، مشدداً على أهمية متابعة النشرات التي تصدرها هيئة الأرصاد الجوية للتعامل مع أية تداعيات.