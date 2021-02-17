التموين: 2552 محلا تجاريا مشاركا بالأوكازيون

أكد المهندس أيمن حسام الدين مساعد وزير التموين، ورئيس جهاز حماية المستهلك، أن عدد المحلات المشاركة بالأوكازيون، وصل إلى 2552 محلا تجاريا، منها 96 محال قطاع أعمال، و2400 قطاع خاص، و13 قطاع تعاوني، بالإضافة إلى مشاركة عدد 40 محل قطاع استثماري.

وأوضح حسام الدين، أنه يتم متابعة المحال المشاركة بالأوكازيون، وفقا لتوجيهات الدكتور الوزير، للتأكد من التزامها بوضع سعرين لما قبل وبعد المشاركة في الاوكازيون، وبناء عليه تم القيام بعدد من الحملات التي نتج عنها تحرير عدد 290 محضر، تنوعت بين (3 محاضر عدم إعلان، 287 محاضر أوكازيون وهمي).

وتناشد الوزارة، جموع المستهلكين، بالإبلاغ عن أي مخالفات تتم خلال تسوقهم في المحال التجارية من خلال الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك 19588، أو الاتصال بمنظومة الشكاوى الموحدة بمجلس الوزراء 16528.